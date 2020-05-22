Родители - Минобру: Вы забаррикадировались у себя в кабинетах и собираетесь согнать детей на экзамены 5 22.05.2020, 20:52

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Белорусы требуют отменить школьные экзамены для 9-ых и 11-ых классов и перенести сроки вступительной кампании.

Родители выпускников — писательница и мама девятиклассницы Евгения Пастернак и основатель репетиторского центра «100 баллов» Евгений Ливянт — написали открытое письмо Министерству образования и Лукашенко. Обращение, опубликованное на сайте petitions.by в пятницу, за несколько часов подписали 3594 человека (по состоянию на 20.00 22 мая – прим.), пишет «Салідарнасць».

Авторы письма обращают внимание на то, что все наши соседи перешли на дистанционное обучение.

«Беларусь — единственная страна, которая этого не сделала, но не потому, что так лучше или так правильнее. Это произошло потому, что Министерство не смогло ничего сделать. Вообще ничего. Сделать вид, что школы работают, — это не решение, это не выход.

Вы сколько угодно можете рапортовать о том, что в школах находится сорок процентов учеников, но родители же не идиоты. У нас есть знакомые и друзья, и дети учатся в разных школах.

И невозможно скрыть реальное положение дел, даже если очень сильно молчать. Потому что, когда десять учителей из одной школы лежат в больнице с воспалением легких, об этом неминуемо узнают все родители. И родители знают».

Авторы петиции уверены, Министерство образования не справится с безопасным проведением экзаменов.

Напомним, на днях журналисты получили ответ на свое обращение в Минобр, в котором говорилось: выпускные экзамены в школах собираются провести в запланированные сроки.

Авторы петиции назвали пять причин, почему Минобразования должно отменить школьные экзамены:

«Потому что вы не в состоянии обеспечить: отсутствие на экзамене контактов 1 уровня среди учителей и учеников; адекватное пандемии санитарное состояние помещений; разделение потоков учащихся; дистанцию между учащимися; проверку здоровья учащихся».

— Вы собираетесь согнать более ста детей и несколько десятков учителей в одно здание. Сотрудники министерства образования! Вы забаррикадировались у себя в кабинетах и отгородились от посетителей столами! А ведь вы лично должны отвечать за каждого учителя, который сейчас лежит с воспалением легких в больнице.

Родители выпускников считают, что неконтролируемая вспышка COVID-19 после экзаменов — слишком дорогая цена за то, что чиновники министерства не могут принять решение.

Они призывают аттестовать учеников по трем четвертям, отменить школьные экзамены для девятых и одиннадцатых классов и перенести сроки вступительной кампании:

«Будьте людьми! Оторвитесь от своих отчетов, вернитесь в реальную жизнь. У нас тут сложно, зато вокруг живые люди. Пока живые…»

В комментариях обращение родителей поддержали.

Маргарита: «Если я прикажу согнать 20-25 учеников с учителями в палату с коронавирусным больным часика на 3-4, то меня можно назвать последним мерзавцем и тварью. Однако если я отдам приказ провести экзамен во время пандемии, то меня уже можно назвать белорусским министерством образования.

Невозможно предвидеть, есть ли среди детей или учителей инфицированный. Собрать всех в маленьком помещении то же, что и запустить бомбу замедленного действия».

Александра: «Я оканчиваю 11 класс и, откровенно говоря, больше всего переживаю за свое будущее и будущее своих ровесников. Нетрудно представить, как некоторые заразятся в ближайшие дни или будут контактировать с человеком, у которого положительный тест. Ясное дело, ученика поместят на самоизоляцию на две недели, а то и больше, и этот срок приходится как раз на период выпускных экзаменов.

Что делать? Допускать в один кабинет к остальным его нельзя, значит, он должен переписывать и пересдавать экзамены в августе. Значит, дорога в ВУЗ и колледжи этому несчастному закрыта в этом году, а если это ещё и юноша, то ему прямой путь в армию.

Аналогичная ситуация и с ЦТ. Если абитуриент на самоизоляции в период проведения экзаменов — он пролетает. Даже при наличии резервных дней. Их только два. Мне очень жалко тех, кто попадет в эти сценарий, и очень страшно самой туда попасть».