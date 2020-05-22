Журналист Дмитрий Лупач вышел на свободу 1 22.05.2020, 21:16

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фото с сайта: baj.by

Он провел 10 суток в ИВС в Глубоком.

Журналист-фрилансер из Глубокого Дмитрий Лупач отбывал 10 суток ареста в изоляторе временного содержания (ИВС) в Глубоком, передает «Белсат».

«Сиделось нормально. Отношение ко мне было корректное. Это может прозвучать странно, но имидж глубокской милиции для меня повысился», – сказал Дмитрий Лупач после освобождения.

Дмитрия Лупача задержали 8 мая. До суда, который состоялся над ним 11 мая, журналист находился в ИВС. Журналиста судили «за работу без аккредитации» (его наказали штрафом в размере 45 базовых величин – Br 1215) и «нарушение закона о массовых мероприятиях» (10 суток административного ареста).

22 мая Витебский областной суд не удовлетворил жалобу Дмитрия Лупача, который сотрудничает с «Белсатом». Журналист пытался обжаловать решения о его аресте и присуждении штрафа.

13 мая Международная правозащитная организация «Репортеры без границ» распространила заявление с требованием освободить задержанных в Беларуси журналистов. «Репортеры без границ» осуждают преследование журналистов и «призывают международное сообщество оказать давление на Минск.