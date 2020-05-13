«Репортеры без границ» потребовали освободить белорусских журналистов 2 13.05.2020, 15:17

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Организация призвала усилить давление на официальный Минск.

13 мая международная правозащитная организация «Репортеры без границ» опубликовала заявление с требованием освободить журналистов, задержанных в Беларуси, передает «Белсат».

В заявлении говорится, что за последние несколько дней были задержаны пять журналистов: Михаил Аршинский, Александр Бураков, Дмитрий Лупач, Алесь Осипцов и Александр Борозенко. Последний был освобожден после трех часов задержания, а остальные находятся под административным арестом.

«Репортеры без границ» осуждают преследование журналистов и «призывают международное сообщество оказать давление на Минск, чтобы обеспечить уважение свободы прессы».