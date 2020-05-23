Сотрудник ВОЗ назвал новый эпицентр COVID-19 23.05.2020, 8:12

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Озвучена статистика заражений в этом регионе.

Южная Америка стала новым эпицентром заболевания, вызываемого коронавирусом. Об этом заявил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан. Трансляция брифинга велась в Twitter организации, сообщает РБК.

«Мы наблюдаем множество южноамериканских стран с растущим количество случаев заражения», — сказал Райан, отметив, что наиболее пострадавшей среди них пока является Бразилия.

Он сообщил, что там зарегистрировали более 290 тыс. подтвержденных случаев заражения коронавирусом и примерно 19 тыс. смертей. Большинство зараженных выявлено в регионе Сан-Паоло, но заболевшие также есть и в штатах Рио-де-Жанейро, Пернамбуку, Амазонас. В последнем, по словам Райана, достаточно высокий показатель пораженности (отношение количества заболевших на данный момент к численности населения) — 490 человек на 100 тыс. населения.

Райан отметил, что ВОЗ оказывает поддержку Бразилии и ее штатам, наиболее пострадавшим от COVID-19.

В Бразилии зафиксировали рекордный рост заболеваемости коронавирусом

Политика

По данным университета Джонса Хопкинса, в Бразилии зарегистрировали 330,8 тыс. зараженных коронавирусом. В его рейтинге она вышла на второе место, обогнав Россию (326,4 тыс. заболевших по данным на 22 мая).

Национальное Министерство здравоохранения 22 мая сообщило, что число заразившихся за сутки в Бразилии превысило 19,9 тыс. человек. Это рекордный показатель по суточному приросту заболевших за весь период эпидемии, утверждает ведомство.

Бразильский эпидемиолог, директор Международного центра долголетия Алешандре Калаше говорил The Financial Times, что реальное количество заболевших COVID-19 может быть намного больше указанного в статистике. Он пояснял, что за медицинской помощью не всегда могут обратиться жители фавел — трущоб. В фавелах проживают около 13 млн человек.