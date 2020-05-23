«Трупы стояли десятками у дверей моей палаты» 23.05.2020, 8:22

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Российским депутатам зачитали рассказ пациентки с коронавирусом.

Депутат ярославской областной думы (РФ) Ольга Секачева на заседании 22 мая зачитала рассказ пациентки, проходившей лечение от коронавируса больнице села Карабиха. Выступление Секачевой опубликовал телеграм-канал «Дядя Леша», который ведет журналист Алексей Яковлев.

«Мне страшно вспоминать, что я там пережила. Меня почти не лечили, лежала две недели просто так. Не знаю, что они делали. Три дня давали азитромицин — три укола, две капельницы. Рентген не делали ни разу. До вашего обращения ко мне ни разу никто не подошел. Как они определили пневмонию, не знаю, кардиограмму тоже не делали. Таблетки всегда приходилось требовать, никто не носил. Порой кончались лекарства, и мы лежали так», — процитировала письмо депутат.

«Потом врач ушла на больничный. Ни одна живая душа ко мне вообще не подходила. Со мной лежала бабушка, а к ней вообще никто не приходил — один раз поменяли памперс, не кормили, пить не давали. Она умерла от бездействия на моих глазах. Кто-то сказал, что надо в реанимацию, но так никто и не пришел. У меня был шок. С соседом по палате пытались кричать, искать — не нашли ни одного медика. Было ощущение, что во всей больнице мы одни. Ходил какой-то мальчик-студент в маске и делал нам уколы. Люди просили пить, просили помощи, ничего не было. (Пропускаю дальше, — Секачева) Обед привозили аж в 16 часов, завтрак — в 11. Развозить их некому. От безысходности мы рыдали. Когда предложили… (Это тоже могу пропустить, — Секачева) Знаю, что в правительстве вопрос стоял. После проверки убрали трупы, которые стояли десятками у дверей моей палаты, в пяти метрах от моей кровати. На мою просьбу убрать трупы сказали: «Не переживайте, они не встанут», — прочитала Секачева.

После этого депутат заявила, что «подобные факты сплошь и кряду». По ее словам, никто не хочет ложиться на лечение в больницу Карабихи из-за плохих условий. В частности, больные видели, что «трупы грузят как мусор».

«Если мы подтверждаем, что 13 человек умерло от ковида, давайте скажем, сколько умерло от сопутствующего заболевания с ковидом», — сказала Секачева.

В ответ зампредседателя правительства Ярославской области Анатолий Гулин заявил, что официально смерть от коронавируса фиксируется только при отсутствии других заболеваний. По его словам, в больничных отделениях для пациентов с коронавирусной инфекцией с начала пандемии скончались 109 пациентов.