Коронавирус охватил Брестчину 23.05.2020, 15:45

Очаги засвидетельствованы в Бресте, Барановичах, Кобрине, Иваново и Каменце.

Читатели из Брестской области сообщают о новых вспышках Covid-19 в разных населенных пунктах. За сутки в Каменецкой ЦРБ – около 40 подтвержденных случаев коронавируса, передает телеграм-канал “Баста!”.

Кобрин

"Кобрин, Брестская область. Многие знакомые болеют. Температура, кашель, потеря обоняния. За помощью медиков обращаются единицы, анализы тем более никакие не делаются. Только если пневмония и высокая температура. Пугает отношение людей: многие с симптомами даже не изолируются. Такое ощущение, что все с этим смирились, официальной информации никакой", - пишет житель города.

"В школе №2 Кобрина много зараженных, в том числе учителя. В школе №5 есть зараженные в администрации. В школе №9 болеет учительница начальных классов и дети из этого класса", - сообщает подписчик.

Барановичи

"Барановичи. Два медика в полной экипировке прошли во двор частного дома по улице Пролетарской, 121. Приехали на белом микроавтобусе без медицинской символики", - пишет читатель.

Брест

"Мама работает в Брестской городской больнице №1", бывшей железнодорожной. Пару дней назад туда начали закладывать "ковидных", - сообщает подписчик.

"Брестская городская больница №1 на Кижеватова перепрофилирована под коронавирус", - пишет читатель из Бреста.

"Брест. В таможенном управлении начальник транспортного отдела - в реанимации, замы и механики - на самоизоляции. Я сам на работу своей машиной начал ездить от греха подальше, а в управление пока ни ногой. Там очень много людей на карантине", - сообщает один из сотрудников.

Иваново

"Новые очаги коронавируса в городе Иваново Брестской области. На улице Ленина есть четыре подтвержденных случая. Приехали скорые и госпитализировали жителей", - пишет читатель.

Каменец

"За один день в Каменецкой ЦРБ - 40 подтвержденных случаев Covid-19. За день до этого – 30 было", - сообщает сотрудник больницы.

"Брестская область, Каменецкий район. В Верховичской средней школе закрыли на карантин 2-й класс. Решение было принято после того, как одна из учениц, у бабушки которой подтвердился Covid-19, стала контактом первого уровня" , - пишет читатель.

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