В Ливии армия Хафтара потеряла контроль над еще двумя базами 1 23.05.2020, 19:55

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Войска Правительства национального согласия значительно продвинулись к югу от Триполи.

В Ливии войска признанного международным сообществом Правительства национального согласия (ПНС) продолжают успешные операции против сил "Ливийской национальной армии" (ЛНА) Халифы Хафтара, заняв две военные базы. Об этом в субботу, 23 мая, сообщает korrespondent.net со ссылкой на Анадолу.

"Под контроль сил признанного ООН Правительства национального согласия Ливии перешла стратегически важная военная база Хамзы к югу от Триполи", – говорится в сообщении.

Позже стало известно, что ливийская армия зачистила от сил Хафтара еще одну военную базу – Йермук.

Представитель штаба Ливийской армии полковник Мухаммед Кунуну рассказал, что саперы проводят разминирование объектов, брошенных армией Хафтара.

Также указано, что в пятницу части армии ПНС значительно продвинулись в районах Салахаддин и Аль-Мешру к югу от Триполи.

Напомним, ЛНА и поддерживаемое ООН правительство с апреля 2019 года ведут борьбу за контроль над столицей Триполи. В результате столкновений были перемещены более 150 тысяч гражданских лиц.