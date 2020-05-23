Белоруске с положительным тестом на COVID-19 закрыли больничный 23.05.2020, 21:16

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Два теста из трех были у минчанки положительными.

Жительнице Минска, заболевшей Covid-19, закрыли больничный при том, что после последнего положительного теста не прошло и недели, передает телеграм-канал “Баста!”.

"Знакомая с Covid-19, первый тест – положительный, - рассказывает наша читательница. - Состояние было средней тяжести, симптомы стандартные, в больницу не положили, сказали что кладут только тяжёлых. Сейчас она дома на самоизоляции. Семья - в той же квартире. Кашель, температура.

В прошлую субботу делали повторный тест. Тоже положительный.

Вчера закрыли больничный, так как третий тест отрицательный. При этом, после положительного теста не прошло и недели, все симптомы присутствуют. Сегодня первый день вышла на работу, работает в госструктуре.

Таких "выздоровевших" в их организации много, отпуска за свой счёт не дают. Как знакомой заявили врачи, теперь после первого отрицательного анализа тут же закрывают больничный, и иди работай.

Чувствую, мы так и до августа не выйдем из эпидемии, не говоря ни о каком "сегодня вышли на плато". Типа, кто помрет - тот помрёт, кто выживет - тот выживет, повезло. Власти естественный отбор решили ввести, чтоб денег сэкономить".

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