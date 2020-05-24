Игорь Эйдман: Кадыров давно поперек горла московским чекистам, могут и «залечить» специально 24.05.2020, 9:48

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«Пехотинец» Путина стал слишком непредсказуемым для Кремля.

Об этом в «Фейсбуке» написал российский оппозиционный политик Игорь Эйдман:

«У нас хватает всего – оборудования, костюмов, масок, кислорода, медикаментов. Мы, наоборот, можем оказывать помощь другим регионам», – сказал Кадыров и немедленно полетел лечиться в Москву.

Видимо, совсем припекло. Беспокоюсь я за него. Ведь в Москве могут и залечить специально. Чекисты в этом деле мастера еще со сталинских времен. А Кадыров и кадыровцы им давно поперек горла – опасные конкуренты на российском криминальном рынке. Отбирают у ФСБ жирные куски и целые территории для прокорма.

Да и сам Путин, скорее всего, рад будет избавиться от слишком непредсказуемого и амбициозного «пехотинца», основавшего собственное полунезависимое феодальное княжество, явно не вписывающееся в жестко построенную вертикаль власти.

Кадыров – единственный глава субъекта Федерации, которого Путин не может просто так росчерком пера снять и забыть о нем. Не может снять, но может устранить. Нет человека – нет проблемы…»