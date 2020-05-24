В Швеции запустили первую сеть 5G 24.05.2020, 19:00

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Эта сеть обеспечивает скорость передачи данных более чем 1 гигабит в секунду, что в четыре раза быстрее, чем в 4G.

В воскресенье телекоммуникационная группа Tele2 активировала первую в Швеции общедоступную сеть мобильной связи пятого поколения (5G). Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство DPA.

Клиенты в Стокгольме должны получить возможность пользоваться 5G уже в воскресенье. В Гетеборге и Мальме это должно стать возможным до 24 июня.

Затем сеть постепенно будет расширяться по всей стране.

Сеть 5G обеспечивает скорость передачи данных более чем 1 гигабит в секунду, что в четыре раза быстрее, чем в современной сети 4G.

Согласно сообщению издания Dagens Nyheter, компания Tele2 запускает сеть 5G, опередив конкурентов Telia и Ericsson, которые планируют представить свою первую общедоступную сеть 5G в понедельник.