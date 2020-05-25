Степан Григорян: С помощью газа Кремль стремится поработить государства ЕАЭС 16 25.05.2020, 17:18

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Фото: ТАСС

Аналитик говорит, Россия никогда в жизни не изменит рычаг, направленный против стран союза.

На фоне вчерашнего заявления президента России Владимира Путина о том, что пока в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) нет единого бюджета и единой системы налогообложения, говорить о едином тарифе на газ, предложенном Беларусью и Арменией, невозможно, в Ереване заявляют, что цель Кремля – поработить государства-члены ЕАЭС, передает «Радио Азутутюн».

А председатель Комиссии по регулированию общественных услуг (КРОУ) Армении Гарегин Баграмян отмечает, что пока неясно, когда они рассмотрят заявку «Газпром Армения» о повышении тарифа на российское голубое топливо для армянских потребителей.

В телефонном разговоре Баграмян сказал, что они все еще изучают заявку. На вопрос, назначен ли уже день рассмотрения заявки «Газпром Армения», глава КРОУ ответил: «Нет, когда будет назначен, мы разместим наши окончательные расчеты и мнения на нашем сайте и организуем публичное обсуждение. То есть, как только это произойдет, вы сразу же узнаете. Мы пока изучаем заявку».

На вопрос, будет ли созвано заседание и принято решение только после публичного обсуждения, Баграмян ответил: «Да, вы правильно поняли. А новые тарифы вступят в силу как минимум через 30 дней после принятия решения».

На вопрос, сколько времени займет изучение заявки, председатель комиссии ответил: «Мне кажется, оно уже на финальной стадии, но сейчас я пока не могу назвать конкретную дату».

Вчера на заседании Высшего совета Евразийского экономического союза в онлайн-формате о едином рынке энергоносителей и едином подходе к ценообразованию говорили и премьер-министр Армении Никол Пашинян, и Лукашенко, однако Путин ответил на это отказом.

1 апреля этого года стало известно, что компания «Газпром Армения», принадлежащая российскому монополисту «Газпром», обратилась в Комиссию по регулированию общественных услуг с заявкой о повышении с 1 июля тарифов на газ для потребителей в среднем на 11%.

С 1 января прошлого года 1000 кубометров российского газа на границе с Арменией стоят 165 долларов вместо прежних 150 долларов, но цена на газ для населения не изменилась, оставшись на прежнем уровне - 290 долларов.

Вице-премьер Мгер Григорян уже несколько месяцев ведет переговоры с российской стороной о цене на газ.

По словам главы Аналитического центра по глобализации и региональному сотрудничеству, политолога Степана Григоряна, целью России является не создание привлекательных условий для других государств посредством ЕАЭС, а их контроль.

«Россия говорит: «мы приняли вас не для того, чтобы вы жили хорошо или получили льготы, а для того, чтобы еще жестче контролировать вас». И не нужно забывать, что для России газовый фактор является серьезнейшим фактором - держать нас, Беларусь в рабском состоянии, и ясно, что Россия не откажется от этого рычага. Это очень наивные подходы», - в беседе подчеркнул Григорян.

«Да, это правда, что и Беларусь, и Армения пытаются перейти к рыночным отношениям, поднять этот вопрос, правда, эту борьбу нужно вести, но не нужно себя обманывать. Россия никогда в жизни не изменит это рычаг, направленный против тебя, направленный на то, чтобы поработить тебя. Именно поэтому Россия высоко ценит представителей бывшего преступного режима Армении, которые привели к тому, что наша зависимость от российского газа стала почти 100-процентной», - заявил аналитик.