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Коронавирус охватывает регионы Беларуси: названы новые «горячие точки»

  • 27.05.2020, 8:12
  • 1,565
Коронавирус охватывает регионы Беларуси: названы новые «горячие точки»

Медики проверяют состояние зараженных по адресам вспышек инфекции.

Новые фото из регионов Беларуси опубликовал телеграм-канал «Баста!». Медики проверяют состояние зараженных Covid-19.

Могилев, Пысина, 5. Молодечно, Дудко, 9. Гомель, Денисенко, 16. Жабинка, Титова, 7, Солигорск.

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