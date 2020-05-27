Коронавирус охватывает регионы Беларуси: названы новые «горячие точки» 27.05.2020, 8:12

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Медики проверяют состояние зараженных по адресам вспышек инфекции.

Новые фото из регионов Беларуси опубликовал телеграм-канал «Баста!». Медики проверяют состояние зараженных Covid-19.

Могилев, Пысина, 5. Молодечно, Дудко, 9. Гомель, Денисенко, 16. Жабинка, Титова, 7, Солигорск.

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