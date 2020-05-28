Конгресс США одобрил новые санкции против Китая

Конгресс США одобрил новые санкции против Китая4
- 28.05.2020, 10:55
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Инициатива уже была одобрена Сенатом и теперь направлена на подпись Дональду Трампу.
Конгресс проголосовал за ужесточение реакции США на жестокие репрессии Китая против этнических меньшинств, добавив еще один фактор напряженности к и без того непростым отношениям между двумя странами, сообщает «Голос Америки».
Палата представителей одобрила двухпартийный законопроект, предусматривающий введение санкций против китайских властей, причастных к массовой слежке и задержанию уйгуров и представителей других этнических групп в Синцзяне на западе Китая – кампании, вызвавшей сдержанный международный отклик из-за влияния Пекина во всем мире.
Инициатива уже была одобрена Сенатом и теперь направлена на подпись президенту Дональду Трампу, который заявил на этой неделе, что он «очень тщательно» рассмотрит ее на фоне возмущения США по поводу действий Китая в связи со вспышкой коронавируса и напряженностью вокруг плана Китая по ограничению гражданских свобод в Гонконге.
Обе темы добавились к другим больным точкам в китайско-американских отношениях, в то время как республиканские и демократические законодатели выступали в поддержку законопроекта. Он был принят 413 голосами «за» при одном «против».
«Варварские действия Пекина, направленные против уйгурского народа, являются оскорблением коллективной совести всего мира», – заявила спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси в поддержку законопроекта.
Республиканский конгрессмен Майкл Маккол, председатель рабочей группы по Китаю, назвал происходящее в Синцзяне «культурным геноцидом» уйгуров и других преимущественно мусульманских этнических групп.
Это был первый законопроект в истории, одобренный через голосование по доверенности, после того как конгрессмены-демократы, несмотря на возражения республиканцев, поддержали такую возможность в ответ на эпидемию коронавируса.
В конце прошлого года Конгресс осудил репрессии в Синцзяне, где китайские власти поместили более миллиона человек из преимущественно мусульманских этнических групп, включая уйгуров, казахов и киргизов, в обширную сеть центров содержания под стражей.
Новый законопроект призвал усилить давление через введение санкций против конкретных китайских чиновников, включая функционера Компартии, курирующего правительственную политику в Синцзяне.
Законопроект также требует от правительства США сообщать Конгрессу о нарушениях прав человека в Синьцзяне, а также о приобретении Китаем технологий, используемых для массового задержания и слежки.
Он также предусматривает анализ многочисленных сообщений о преследованиях и угрозах уйгурам и другим гражданам Китая в США.