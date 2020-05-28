В Средиземном море произошло мощное землетрясение
- 28.05.2020, 10:37
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Эпицентр находился недалеко от юго-западных берегов Турции.
В ночь на 28 мая в Средиземном море произошло землетрясение магнитудой 4,9.
Как сообщили в Управлении по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции, подземные толчки зафиксированы в 04:09 по местному времени, пишет «Анадолу».
Эпицентр подземных толчков располагался в 290−295 км от берегов района Датча провинции Мугла на юго-западе Турции.
Очаг землетрясения залегал на глубине 6,05 км.
Жертв и разрушений в результате землетрясения нет.