Член-корреспондент Академии наук: В Беларуси развивается третья волна коронавируса 6 30.05.2020, 11:22

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Чтобы это скрыть, Минздрав идет на математические ухищрения в стиле Ермошиной.

Член-корреспондент Национальной академии наук Беларуси Павел Гринчук вместе с коллегой, также доктором физико-математических наук Сергеем Фисенко «в качестве частной инициативы» проанализировали данные по заболеваемости коронавирусом за период с 6 марта по 19 мая 2020 года, сообщает tut.by.

Один из выводов экспертов: в нашей стране отмечаются три волны «ковида».

— Первая, самая интенсивная волна развивается в Минске (и, возможно, в Витебске), вторая в других крупных городах, — объясняет Гринчук. — Она началась заметно позже первой. Развитие ситуации последней недели свидетельствует в пользу того, что с определенной вероятностью развивается еще и третья волна: в малых городах и сельской местности.

Ситуация с заболеваемостью остается непрозрачной: Минздрав не сообщает цифры по регионам. Также складывается впечатление, что Минздрав стремится не допустить преодоления психологической планки «+1000 за день» любыми средствами. Включая математические ухищрения в стиле Лидии Ермошиной.