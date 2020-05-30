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Коронавирус бушует в Минской и Могилевской областях: в двух районах введен масочный режим

  • 30.05.2020, 15:15
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Коронавирус бушует в Минской и Могилевской областях: в двух районах введен масочный режим

Эпидемия с новой силой накрывает белорусские регионы.

В Клецком районе Минской области и в Кировском районе Могилевской области вводят масочный режим. Об этом говорится в документах, полученных телеграм-каналом «Баста!» из райисполкомов.

«Главному санитарному врачу Кировского района довести до населения информацию о введении масочного режима», - говорится в распоряжении Кировского райисполкома.

«Ужесточить контроль за соблюдением работниками вашего предприятия солюдения санитано-противоэпидемических мероприятий (ношение масок и перчаток)», - говорится в документе, подписанном зампредседателя Клецкого райисполкома.

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