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По итогам двух месяцев Путин попал в капкан

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  • Александр Морозов
  • 30.05.2020, 19:42
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По итогам двух месяцев Путин попал в капкан

Это создает новую политическую ситуацию с новыми рисками.

Путин совершенно растерялся в условиях пандемии с самого начала. Кремль совершенно недооценил проблему верификации данных. По итогам двух месяцев Путин попал в капкан, который сам и создал – и вся страна это видит: ему надо отменять ограничения, потому что этого требует экономика, а при этом плато нет. Заниженные цифры пришлось скорректировать к концу мая и все графики выглядят очень плохо. Из-за ошибочной оценки ситуации и двусмысленной стратегии Путин входит в середину эпидемии в момент, когда пандемия в Европе в целом идет на спад.

Решение о параде 24 июня тоже совершенно ошибочное. Ведь итоговые цифры смертности за май придут как раз в этот момент и Путин получит вместо "парада победы над вирусом" наглядное совмещение кремлевской милитаристской фанаберии с плохими цифрами.

Основные ведомства, производящие медиапоток, работают без координации. АП, мэрия Москвы, Минобороны, правительство, МИД комментируют происходящее и предпринимают какие-то шаги совершенно несогласованно.

Пандемия продемонстрировала очень ярко, что так называемая "вертикаль" у Путина развалилась. Это создает новую политическую ситуацию с новыми рисками.

Александр Морозов, "Фейсбук"


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