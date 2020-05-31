Коронавирус поразил чиновников Миорского райисполкома

Коронавирус поразил чиновников Миорского райисполкома2
- 31.05.2020, 9:28
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Больных «пневмонией» очень много, у некоторых температура поднимается до 40.
Вспышка Covid-19 в Миорском райисполкоме. У 13-и человек положительные тесты на коронавирус, сообщает телеграм-канал «Баста!».
«Миорский металлопрокатный завод подарил городу оборудование для проведения экспресс тестов на коронавирус, - пишет читатель канала. - Протестировав 29 человек из Миорского райисполкома, коронавирус обнаружили у 13-и. Сегодня повторная проба.
Также две недели назад были отправлены 64 теста на коронавирус из Миорской ЦРБ в лабораторию, результаты пока не известны.
Больных с пневмонией много. Директор миорского ЖКХ тоже с пневмонией, температура 40».
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