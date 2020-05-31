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Коронавирус поразил чиновников Миорского райисполкома

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  • 31.05.2020, 9:28
  • 3,207
Коронавирус поразил чиновников Миорского райисполкома
Фото: «Радыё Свабода»

Больных «пневмонией» очень много, у некоторых температура поднимается до 40.

Вспышка Covid-19 в Миорском райисполкоме. У 13-и человек положительные тесты на коронавирус, сообщает телеграм-канал «Баста!».

«Миорский металлопрокатный завод подарил городу оборудование для проведения экспресс тестов на коронавирус, - пишет читатель канала. - Протестировав 29 человек из Миорского райисполкома, коронавирус обнаружили у 13-и. Сегодня повторная проба.

Также две недели назад были отправлены 64 теста на коронавирус из Миорской ЦРБ в лабораторию, результаты пока не известны.

Больных с пневмонией много. Директор миорского ЖКХ тоже с пневмонией, температура 40».

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