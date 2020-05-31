Коронавирус поразил чиновников Миорского райисполкома 2 31.05.2020, 9:28

3,207

Фото: «Радыё Свабода»

Больных «пневмонией» очень много, у некоторых температура поднимается до 40.

Вспышка Covid-19 в Миорском райисполкоме. У 13-и человек положительные тесты на коронавирус, сообщает телеграм-канал «Баста!».

«Миорский металлопрокатный завод подарил городу оборудование для проведения экспресс тестов на коронавирус, - пишет читатель канала. - Протестировав 29 человек из Миорского райисполкома, коронавирус обнаружили у 13-и. Сегодня повторная проба.

Также две недели назад были отправлены 64 теста на коронавирус из Миорской ЦРБ в лабораторию, результаты пока не известны.

Больных с пневмонией много. Директор миорского ЖКХ тоже с пневмонией, температура 40».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.