Коронавирус охватил Минск: новые данные 5.05.2020, 19:36

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Фото: 3df.by

Болеют и умирают как жители столицы, так и врачи.

Читатели телеграм-канала “Баста!” из Минска сообщают о новых случаях распространения Covid-19 в городе. Заболели врачи 4-й и 6-й подстанций скорой помощи. В разных районах города "скорые" забирали жителей, у которых подозревают заражение коронавирусом.

"4-я подстанция скорой помощи. Вчера госпитализировали женщину с "короной". Что-то пошло не так, и сегодня подстанция вся на ушах стоит. Никто из водителей и других работников домой не поехал, чтобы не подвергать опасности семьи. У всех поголовно берут мазки", - пишет сотрудник подстанции.

"Сегодня умер наш коллега, фельдшер 6-й подстанции скорой медпомощи в Минске! Ему было всего 38 или 39 лет. Неделю назад заболел, "пневмония! Он перевозил коронавирусных больных, вот и результат", - сообщает один из врачей.

"Только что забрали старую бабушку. Хочется плакать. Минск, Независимости, 185", - пишет читатель.

"Зеленый Луг. В доме 2 на улице Гамарника проверяли самоизоляцию. Небольшой микроавтобус без опознавательных знаков, и медик в защитном костюме. Потом приехали скафандры и к моему собственному дому, который находится рядом. Адрес - Логойский тракт, 37/1",

"Минск, улица Гало, дом 4. Приезжает постоянно "скорая", - пишет читатель.

"На улице Столетова, 60 в Минске - экипированная бригада входила в ворота коттеджа. Медики были желтых противочумных костюмах", - сообщает подписчик.

"К дому по адресу проспект Рокоссовского, 4/4 подъехала "скорая". Вышли из машины два человека в защите, в руках были списки. Минут двадцать были в 3-м подъезде, после чего сели в машину и подъехали к соседнему дому, Рокоссовского, 4/1", - пишет читатель.

"Минск, улица Выготского, 43. Приехали сразу 2 скорых помощи в разные подъезды. Водители были без защиты. Через 5 минут приехала третья скорая помощь - в соседний, 45-й дом. Заходили в два подъезда", - сообщает подписчик.

"Минск, улица Осипенко 17/2 и 17/3, общежитие сотрудников БРТИ. В агентстве уже давно есть подтверждённые случаи короновируса. Обрабатывали подъезды", - пишет читатель.

"Минск, улица Алибегова, 38. Карета припарковалась с другой стороны дома. Водитель без защиты", - сообщает подписчик.

"Медики в защитных костюмах были в домах №4 и №6 на улице Радужной в Минске", - пишет читатель.

"Минск, улица Городецкая, 11/1. Врачи в защитных костюмах забрали человека с вещами", - сообщает подписчик из Минска.

"Сегодня столкнулась с медиками в противочумных костюмах около 15:00. Минск, Бурдейного, 55. Хочу, чтобы люди знали и были поосторожнее", - пишет читательница.

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