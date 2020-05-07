Союз журналистов России отреагировал на высылку корреспондента «Первого канала» из Беларуси 17 7.05.2020, 12:23

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Алексей Кручинин

Опубликовано официальное заявление.

Союз журналистов России (СЖР) назвал действия Беларуси по высылке корреспондента «Первого канала» из страны и лишению аккредитации всей съемочной группы телеканала чрезмерными и призвал к диалогу для выхода из ситуации. Об этом говорится в заявлении союза.

«Сегодня в связи с пандемией почти весь мир переживает тяжелые времена. И, несмотря на различные точки зрения и разные подходы к подаче связанной с COVID-19 информации, незыблемыми должны оставаться принципы свободного распространения информации и работы журналистов, — отмечается в заявлении СЖР. — Мы расцениваем меры, предпринятые белорусской стороной, как чрезмерные и призываем прекратить давление на российских журналистов и постараться как можно скорее найти пути выхода из этой ситуации посредством расширенного диалога солидарности СМИ и журналистских организаций наших стран».

В заявлении подчеркнуто, что Союз журналистов России намерен обратиться в МИД Беларуси с просьбой представить подробные разъяснения по поводу лишения аккредитации журналистов «Первого канала».

Напомним, 6 мая МИД Беларуси лишил аккредитации корреспондента российского Первого канала Алексея Кручинина. Его аккредитационная карточка аннулирована со вчерашнего дня. То есть он не может работать в Беларуси журналистом. Аккредитации лишили и оператора «Первого канала», гражданина Беларуси.

Причину лишения аккредитации в МИД не называют. Но, возможно, это связано с рядом репортажей, выпущенных Кручининым за последние месяцы, в которых он рассказывает о ситуации с распространением COVID-19 в Беларуси. Последний вышел 6 мая утром. В нем Кручинин рассказал о резко выросшем количестве зараженных коронавирусом и летальных случаев в Столбцах.

«Первый канал» заявил, что действия белорусских властей безосновательны.

7 мая стало известно, что Алексея Кручинина выслали из страны.