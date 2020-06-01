«Я как бомба замедленного действия»: минчанку с двумя положительными тестами на COVID-19 отправляют на работу 3 1.06.2020, 9:30

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Фото: DPA

Она работает в сфере общественного питания.

Недавно Вероника узнала, что ее анализ на COVID-19 дал положительный результат. Девушку отпустили лечиться домой, никаких лекарств не назначали — симптомов ведь нет. Несколько дней назад был еще один тест — снова положительный. Но врач закрыл больничный, сославшись на приказ Минздрава. Еще вчера Вероника должна была выйти на работу, так и не получив подтверждения, что она здорова.

Больница

Вероника рассказала корреспонденту onliner.by, что 4 мая легла на операцию в РНПЦ неврологии и нейрохирургии, девушке удаляли грыжу. Поначалу она была единственной пациенткой в палате, но затем туда же положили пожилую женщину.

— Бабушка за 70 лет, ее положили ко мне в палату 6-го числа, а 7-го ее увезли на операцию, то есть мы контактировали всего день. Было видно, что она нездорова, хотя не кашляла, только слезы текли постоянно, — вспоминает наша читательница.

В тот день, 7 мая, когда пожилую женщину забрали на операцию, к Веронике пришли медицинские работники, которые взяли анализ на COVID-19.

— Меня сразу предупредили, что я — контакт первого уровня, так как у моей соседки по палате был выявлен этот вирус. Поэтому когда меня отпустили домой на следующий день, 8 мая, то предупредили, что я должна соблюдать самоизоляцию.

Самоизоляция

По плану 11 мая девушка должна была явиться в поликлинику на прием к неврологу, чтобы продлить больничный. Но 9-го числа ей позвонили из санитарно-эпидемиологической службы и сказали, что никуда идти не надо, а надо соблюдать самоизоляцию — врачи придут сами. Еще через некоторое время Вероника узнала, что ее тест на коронавирус дал положительный результат.

— Не знаю, как я могла заразиться. Мы лежали с этой женщиной в одной палате, но только вдвоем, между койками точно было метра три. Правда, иногда она просила меня помочь, помыть кружку, например, — я же не откажу пожилой женщине. И еще к ней приходил сын: его в палату допускали, потому что она самостоятельно практически не могла передвигаться, — рассказала собеседница.

Вероника лежала дома на больничном. По ее словам, врачи не приходили, и она периодически звонила в поликлинику, чтобы узнать, что делать дальше.

— Вообще, насколько я понимаю, у меня каждые 10 дней должны были брать анализы. Но почти две недели я не могла банально вызвать врача. То они не могли найти мои документы, то откладывали визит на попозже. Больничный все это время продлевали, — говорит наша читательница.

Наконец, 22 мая у Вероники взяли повторный тест на COVID-19 и тест на антитела.

— Должны были перезвонить на следующий день — не перезвонили. В понедельник, 25 мая, я сама дозвонилась до врача, чтобы узнать, как мои дела. Мне пообещали перезвонить, потому что результатов еще не было, а когда перезвонили, то сообщили, что тест положительный, а антител у меня нет.

Без симптомов

Вероника все это время чувствует себя нормально, по ее словам, никаких симптомов заболевания у нее нет. Разве что чуть-чуть першит в горле, но в другое время на это, возможно, она бы и не обратила внимания.

— Я не кашляю, у меня ничего не болит, нормальная температура. Единственное, мне не делали снимка легких, поэтому я не знаю, что с ними. Никаких таблеток, никакого лечения мне не назначали, — говорит девушка.

22 мая она снова подписала документ, который обязывал ее находиться на самоизоляции.

Пора на работу?

29 мая, в пятницу, истекал очередной срок больничного. В этот день Веронике позвонили из поликлиники и сообщили, что она должна явиться на прием: больничный закрывают.

— Я ничего не поняла, ведь у меня было два положительных теста на «корону» и ни одного отрицательного. На это мне ответили, что вышел новый приказ Минздрава №557 от 21 мая, и все медицинские работники обязаны действовать в соответствии с ним: с момента первого теста прошел уже 21 день, поэтому больничный мне закрыли. Я даже сходила к заведующей, чтобы выяснить, что происходит, но ничего толком не добилась — она точно так же ссылалась на приказ и предложила мне со всеми вопросами обратиться в Минздрав. Я даже сказала: «Так если я здорова, может быть, мне и маску можно не носить? Давайте я сниму!» На это она ответила, мол, нет-нет, не снимайте, — рассказала Вероника.

Таким образом, 29 мая больничный был закрыт. Вероника знала о том, что у нее два положительных теста на COVID-19, а теперь ей надо выходить на работу.

Сфера общественного питания

Девушка рассказала, что много общается с людьми, так как работает в сфере общественного питания.

— Все, что мне пока удалось сделать, — это продлить мой послеоперационный больничный, так как я пока не могу ни нормально сидеть, ни стоять. Но он тоже только до понедельника. Со своим работодателем я уже общалась, мне, можно сказать, намекнули, что если я приду на работу с «короной», то меня там поубивают. Я понимаю ребят: у них семьи, у кого-то дома родители, у кого-то — дети. Каждый переживает, и я тоже бы переживала. Не знаю, что делать. Я ношу маску, но я же тоже человек, мало ли что. Я понимаю, что сейчас я как бомба замедленного действия: могу ходить и заражать других людей. Попытаюсь написать что-то вроде заявления на отпуск, чтобы отсидеться дома, — говорит она.

Проблема в том, что, как уведомили Веронику в поликлинике, раз она снята с больничного, то и третий тест на COVID-19 ей делать не будут. Девушка просто не сможет узнать, когда в ее организме не будет коронавируса.

— Я пыталась дозвониться до Минздрава, но в выходные дни так ни с кем не смогла поговорить. Я не знаю, как у нас борются с болезнью, если людей с положительными результатами тестов отправляют на работу контактировать с другими. Тем более в сфере общественного питания. Я просто хочу предупредить других людей: я вижу, что на улицах стали меньше носить маски, все устали соблюдать меры предосторожности — я понимаю. Но понимаю и то, что любой человек, по сути, может быть носителем «короны» и даже не знать об этом. Просто так, само собой, это не закончится никогда, — считает Вероника.

Приказ №557 от 21 мая

Обратимся к тому документу, на который, по словам нашей читательницы, ссылались в поликлинике, закрывая ей больничный. Приказ №557 от 21.05.2020 «Об изменении приказов Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 24 апреля 2020 г. №488 и от 20 апреля 2020 г. №453». Он касается вопросов профилактики и лечения, назначения медицинских препаратов, критериев установления диагноза COVID-19 и других медицинских вопросов.

Помимо прочего, там прописаны условия для закрытия листка нетрудоспособности у пациентов с инфекцией COVID-19 в легкой и бессимптомной форме.

Дополнено. Анастасия

В аналогичной ситуации оказалась еще белоруска — Анастасия. Она подозревает, что заразилась от мужа — он медик.

— У меня скорее легкая форма, были симптомы: кашель, боли в груди, температура 37,5. Сейчас только полная потеря обоняния. Ситуация такая же: два положительных теста, и сказали завтра забирать больничный, так как истек 21 день. Врач также ссылалась на приказ №557, — рассказала девушка корреспонденту Onliner.

Анастасия, к счастью, имеет возможность работать удаленно и не контактировать с другими людьми.

— Тут скорее даже не в больничном дело, нет цели содрать денег с государства. Я работаю из дома спокойно. Меня больше волнует, когда я могу контактировать с близкими, не заразна ли я? По-моему, абсурд завтра выйти из дома, если еще в среду я положительная была, — считает собеседница.