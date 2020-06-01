закрыть
1 июня 2020, понедельник, 10:19
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

«Я как бомба замедленного действия»: минчанку с двумя положительными тестами на COVID-19 отправляют на работу

3
  • 1.06.2020, 9:30
  • 2,705
«Я как бомба замедленного действия»: минчанку с двумя положительными тестами на COVID-19 отправляют на работу
Фото: DPA

Она работает в сфере общественного питания.

Недавно Вероника узнала, что ее анализ на COVID-19 дал положительный результат. Девушку отпустили лечиться домой, никаких лекарств не назначали — симптомов ведь нет. Несколько дней назад был еще один тест — снова положительный. Но врач закрыл больничный, сославшись на приказ Минздрава. Еще вчера Вероника должна была выйти на работу, так и не получив подтверждения, что она здорова.

Больница

Вероника рассказала корреспонденту onliner.by, что 4 мая легла на операцию в РНПЦ неврологии и нейрохирургии, девушке удаляли грыжу. Поначалу она была единственной пациенткой в палате, но затем туда же положили пожилую женщину.

— Бабушка за 70 лет, ее положили ко мне в палату 6-го числа, а 7-го ее увезли на операцию, то есть мы контактировали всего день. Было видно, что она нездорова, хотя не кашляла, только слезы текли постоянно, — вспоминает наша читательница.

В тот день, 7 мая, когда пожилую женщину забрали на операцию, к Веронике пришли медицинские работники, которые взяли анализ на COVID-19.

— Меня сразу предупредили, что я — контакт первого уровня, так как у моей соседки по палате был выявлен этот вирус. Поэтому когда меня отпустили домой на следующий день, 8 мая, то предупредили, что я должна соблюдать самоизоляцию.

Самоизоляция

По плану 11 мая девушка должна была явиться в поликлинику на прием к неврологу, чтобы продлить больничный. Но 9-го числа ей позвонили из санитарно-эпидемиологической службы и сказали, что никуда идти не надо, а надо соблюдать самоизоляцию — врачи придут сами. Еще через некоторое время Вероника узнала, что ее тест на коронавирус дал положительный результат.

— Не знаю, как я могла заразиться. Мы лежали с этой женщиной в одной палате, но только вдвоем, между койками точно было метра три. Правда, иногда она просила меня помочь, помыть кружку, например, — я же не откажу пожилой женщине. И еще к ней приходил сын: его в палату допускали, потому что она самостоятельно практически не могла передвигаться, — рассказала собеседница.

Вероника лежала дома на больничном. По ее словам, врачи не приходили, и она периодически звонила в поликлинику, чтобы узнать, что делать дальше.

— Вообще, насколько я понимаю, у меня каждые 10 дней должны были брать анализы. Но почти две недели я не могла банально вызвать врача. То они не могли найти мои документы, то откладывали визит на попозже. Больничный все это время продлевали, — говорит наша читательница.

Наконец, 22 мая у Вероники взяли повторный тест на COVID-19 и тест на антитела.

— Должны были перезвонить на следующий день — не перезвонили. В понедельник, 25 мая, я сама дозвонилась до врача, чтобы узнать, как мои дела. Мне пообещали перезвонить, потому что результатов еще не было, а когда перезвонили, то сообщили, что тест положительный, а антител у меня нет.

Без симптомов

Вероника все это время чувствует себя нормально, по ее словам, никаких симптомов заболевания у нее нет. Разве что чуть-чуть першит в горле, но в другое время на это, возможно, она бы и не обратила внимания.

— Я не кашляю, у меня ничего не болит, нормальная температура. Единственное, мне не делали снимка легких, поэтому я не знаю, что с ними. Никаких таблеток, никакого лечения мне не назначали, — говорит девушка.

22 мая она снова подписала документ, который обязывал ее находиться на самоизоляции.

Пора на работу?

29 мая, в пятницу, истекал очередной срок больничного. В этот день Веронике позвонили из поликлиники и сообщили, что она должна явиться на прием: больничный закрывают.

— Я ничего не поняла, ведь у меня было два положительных теста на «корону» и ни одного отрицательного. На это мне ответили, что вышел новый приказ Минздрава №557 от 21 мая, и все медицинские работники обязаны действовать в соответствии с ним: с момента первого теста прошел уже 21 день, поэтому больничный мне закрыли. Я даже сходила к заведующей, чтобы выяснить, что происходит, но ничего толком не добилась — она точно так же ссылалась на приказ и предложила мне со всеми вопросами обратиться в Минздрав. Я даже сказала: «Так если я здорова, может быть, мне и маску можно не носить? Давайте я сниму!» На это она ответила, мол, нет-нет, не снимайте, — рассказала Вероника.

Таким образом, 29 мая больничный был закрыт. Вероника знала о том, что у нее два положительных теста на COVID-19, а теперь ей надо выходить на работу.

Сфера общественного питания

Девушка рассказала, что много общается с людьми, так как работает в сфере общественного питания.

— Все, что мне пока удалось сделать, — это продлить мой послеоперационный больничный, так как я пока не могу ни нормально сидеть, ни стоять. Но он тоже только до понедельника. Со своим работодателем я уже общалась, мне, можно сказать, намекнули, что если я приду на работу с «короной», то меня там поубивают. Я понимаю ребят: у них семьи, у кого-то дома родители, у кого-то — дети. Каждый переживает, и я тоже бы переживала. Не знаю, что делать. Я ношу маску, но я же тоже человек, мало ли что. Я понимаю, что сейчас я как бомба замедленного действия: могу ходить и заражать других людей. Попытаюсь написать что-то вроде заявления на отпуск, чтобы отсидеться дома, — говорит она.

Проблема в том, что, как уведомили Веронику в поликлинике, раз она снята с больничного, то и третий тест на COVID-19 ей делать не будут. Девушка просто не сможет узнать, когда в ее организме не будет коронавируса.

— Я пыталась дозвониться до Минздрава, но в выходные дни так ни с кем не смогла поговорить. Я не знаю, как у нас борются с болезнью, если людей с положительными результатами тестов отправляют на работу контактировать с другими. Тем более в сфере общественного питания. Я просто хочу предупредить других людей: я вижу, что на улицах стали меньше носить маски, все устали соблюдать меры предосторожности — я понимаю. Но понимаю и то, что любой человек, по сути, может быть носителем «короны» и даже не знать об этом. Просто так, само собой, это не закончится никогда, — считает Вероника.

Приказ №557 от 21 мая

Обратимся к тому документу, на который, по словам нашей читательницы, ссылались в поликлинике, закрывая ей больничный. Приказ №557 от 21.05.2020 «Об изменении приказов Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 24 апреля 2020 г. №488 и от 20 апреля 2020 г. №453». Он касается вопросов профилактики и лечения, назначения медицинских препаратов, критериев установления диагноза COVID-19 и других медицинских вопросов.

Помимо прочего, там прописаны условия для закрытия листка нетрудоспособности у пациентов с инфекцией COVID-19 в легкой и бессимптомной форме.

Дополнено. Анастасия

В аналогичной ситуации оказалась еще белоруска — Анастасия. Она подозревает, что заразилась от мужа — он медик.

— У меня скорее легкая форма, были симптомы: кашель, боли в груди, температура 37,5. Сейчас только полная потеря обоняния. Ситуация такая же: два положительных теста, и сказали завтра забирать больничный, так как истек 21 день. Врач также ссылалась на приказ №557, — рассказала девушка корреспонденту Onliner.

Анастасия, к счастью, имеет возможность работать удаленно и не контактировать с другими людьми.

— Тут скорее даже не в больничном дело, нет цели содрать денег с государства. Я работаю из дома спокойно. Меня больше волнует, когда я могу контактировать с близкими, не заразна ли я? По-моему, абсурд завтра выйти из дома, если еще в среду я положительная была, — считает собеседница.


популярное за неделю

Мнение

Хватит кормить режим
Хватит кормить режим Павел Северинец
На этих «выборах» осталась только одна идея, один лозунг, одна программа
На этих «выборах» осталась только одна идея, один лозунг, одна программа Виталий Цыганков
Задержание Сергея Тихановского незаконно
Задержание Сергея Тихановского незаконно Виктор Бабарико
Официальное заявление
Официальное заявление Светлана Тихановская