Видеохит: Илон Маск поет про Землю в иллюминаторе 18 1.06.2020, 12:26

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Песня посвящается Дмитрию Рогозину?

Компания Илона Маска SpaceX впервые отправила астронавтов на космическом корабле Crew Dragon к Международной космической станции. Маска поздравляют с успешным запуском — кто словами, а кто дипфейками с его участием, пишет «Медуза».

Просто посмотрите: глава SpaceX поет песню «Трава у дома» в образе участника группы «Земляне». В 2009 году «Роскосмос» как раз присвоил песне статус гимна российской космонавтики. Дипфейк получился убедительным — в него легко поверить еще и потому, что последние несколько лет Маск много пишет на русском. Должен же он был когда-нибудь запеть!