Лидер белорусской оппозиции Николай Статкевич арестован на 15 суток

Лидер белорусской оппозиции Николай Статкевич арестован на 15 суток10
- 1.06.2020, 13:58
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Оппозиционный политик просит белорусов не останавливаться.
Супруга лидера лидера Белорусского Национального Конгресса Николая Статкевича Марина Адамович сообщила в «Фейсбуке», что его арестовали на 15 суток.
Лидера белорусской оппозиции осудили за участие в легальном пикете по сбору подписей 24 мая, который судья назвала «несанкционированной акцией».
«Николай просит, чтобы вы не останавливались», — передает обращение лидера оппозиции к белорусам Марина Адамович.
Напомним, Николай Статкевич был превентивно задержан милицией перед легальной акцией по сбору подписей в Минске.