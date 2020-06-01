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Лидер белорусской оппозиции Николай Статкевич арестован на 15 суток

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  • 1.06.2020, 13:58
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Лидер белорусской оппозиции Николай Статкевич арестован на 15 суток
Николай Статкевич

Оппозиционный политик просит белорусов не останавливаться.

Супруга лидера лидера Белорусского Национального Конгресса Николая Статкевича Марина Адамович сообщила в «Фейсбуке», что его арестовали на 15 суток.

Лидера белорусской оппозиции осудили за участие в легальном пикете по сбору подписей 24 мая, который судья назвала «несанкционированной акцией».

«Николай просит, чтобы вы не останавливались», — передает обращение лидера оппозиции к белорусам Марина Адамович.

Напомним, Николай Статкевич был превентивно задержан милицией перед легальной акцией по сбору подписей в Минске.


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