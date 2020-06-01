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Виктор Бабарико требует запретить Лукашенко участвовать в выборах

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  • 1.06.2020, 15:50
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Виктор Бабарико требует запретить Лукашенко участвовать в выборах
Виктор Бабарико
Фото: belgazprombank.by

Если факты нарушений законодательства со стороны правителя подтвердятся.

Выдвигающийся в президенты Беларуси Виктор Бабарико подал в ЦИК обращение о фактах нарушения законодательства во время избирательной кампании. К ним он отнес принуждение подписываться Лукашенко, оскорбления претендентов в кандидаты со стороны диктатора и другие противоправные действия, пишет tut.by.

За первую неделю кампании команда Виктора Бабарико увидела невероятно много нарушений, которые происходят на местах, и у нее есть данные и скриншоты, которые свидетельствуют о том, что в университетах, на предприятиях, в общественных объединениях людей принуждают подписываться за действующего Лукашенко.

— Плюс выступления Лукашенко сейчас — претендента на пост главы государства, и государственные СМИ содержат, с моей точки зрения, достаточно много информации, которую можно считать нарушающей законодательство. Например, прямые оскорбления в адрес претендентов в кандидаты и сокрытие какой-то информации, когда говорят, например, «финансируется из-за рубежа». Это прямое нарушение. Если у вас есть факты — предъявите, а если их нет — это клевета. Ну и, конечно, противоправные действия [задержания], которые происходят. Весь этот комплекс нарушений мы свели в Декларацию о честных выборах и делаем первый шаг, чтобы ей следовать: собрали материалы, скриншоты и подали все это в ЦИК. ЦИК обязан нам ответить по отдельным пунктам положения в течение трех дней, по другим — в течение десяти, — рассказал журналистам Виктор Бабарико.

Бабарико не стал приводить конкретные факты, переданные в ЦИК, но рассказал, что среди них есть обращение студентов, которым ректор в рамках учебного процесса говорил приходить с паспортами и оставлять подпись за Лукашенко. Тем, кто это делал, "автоматом" ставили оценку за экзамен. Аудиозаписи Бабарико передал в ЦИК вместе с обращением.

В обращении, которое Бабарико опубликовал на своем сайте, он указывает, что никогда не утверждал, что Лукашенко предлагал ему должность премьер-министра, а также никогда не использовал денежные средства иностранных лиц для финансирования своей избирательной компании.

— Распространенные [Лукашенко] сведения являются заведомо ложными, позорят меня, Бабарико Виктора, и являются клеветой. Обращаю внимание, что эти высказывания сделаны публично в трудовом коллективе и освещены в средствах массовой информации, — обратился к ЦИК Бабарико.

В обращении Виктор Бабарико просит ЦИК запретить Лукашенко участвовать в выборах, если в его действиях будут обнаружены нарушения.


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