История делается на наших глазах Виктор Горбачев

11.06.2020, 16:30

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Виктор Горбачев

Главное — не останавливаться.

Другая Беларусь. Да! Именно так и есть. Она уже другая. Совсем другая. И прежней не хочет оставаться. И не останется. «Той» Беларуси не по пути с «этой». Они разные. Белорус проснулся. Долго спал и медленно просыпался. Однако. Возврата в «ту» Беларусь нет.

Нет, кое-кто в ней желает быть и жить. Оставить все как есть. Страх, ложь, покорность и рабство. Ну, чтобы все это так и осталось в той «стабильности». Но, сорри, нам с этим уже не по пути.

Все протекает быстро и стремительно. Старая Беларусь по инерции еще всем угрожает и пугает, хватает, изымает, судит и бьет. Каждый день пытается опять поставить на колени тех, кто начинает подниматься и срывать оковы. А народ все больше и больше вырывается из этого плена и д***ма. Он хочет жить в другой Беларуси. В настоящей. И он в ней будет.

История делается на наших глазах, нашими руками и ногами. Каждый из нас. Главное — не останавливаться. Старый режим хватает нас по одному и кидает за «краты». А на их место приходит 10. Так и должно быть. Старье в панике. Дергается и шарахается из стороны в сторону. Пытается гасить очаги сопротивления. А они все больше и больше расширяются по другой Беларуси. Новое не совместимо со старым. У старья развальная агония. Но. Нельзя останавливаться нам. Это будет поражением на долгие года. Нельзя искать врагов среди себя и сталкиваться между собою лбами. Этого и желает сгнившая власть. Она нас разделяет и властвует. Ей так хочется и далее. И все—таки — не сдавайтесь ей и не останавливайтесь. Это самый последний и тяжелый рывок. Терпим. Верим. Дальше идем.

Сейчас власть кидает в атаку все свое шелудивые силы на тех, кто против. Все СМИ, все социальные сети вдруг запестрили «защитниками» и нытиками. Их прям тысячи вылезло со всех щелей и плинтусов. По разнарядке. Мол, ничего у народа не получится. Мол, народ дерьмо и слабый. Мол, белорусы слабые по природе, а власть сильна. Давайте, типа, терпеть и дальше.

Уводят в сторону от всего сопротивления и пытаются вернуть в старое русло и жить по-старому. Ну, в старой Беларуси и с теми же бутафорскими лидерами. Старыми. Древними.

Так что я хочу молвить всем этим прихлебателям? Оставайтесь там навсегда. Нам с вами не по пути.

А мы? А мы будем в другой Беларуси! Ибо прежней уже наша страна не будет. Никогда! Все последние события этого года четко показали — «ху их ху». Вот и говорю. Все нытики — уходите! Нам нужна другая Беларусь. И мы ее сделаем. И у нас все получится! А свое 3% засуньте себе в одно место.

Да, нас приперли спиной к стенке. И нам уже нельзя отступать. Некуда. Или у стены стоим, или двигаемся вперед. Удачи нам всем. Каждому.

Досыць!

Виктор Горбачев, «Фейсбук»