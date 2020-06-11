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Илон Маск: Электрический тягач Tesla Semi готов к массовому производству

  • 11.06.2020, 18:21
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Илон Маск: Электрический тягач Tesla Semi готов к массовому производству
Tesla Semi
фото с сайта: 3dnews.ru

Маск анонсировал и показал первый образец тягача Tesla Semi в 2017 году.

Стоимость акций Tesla выросла на 6 % и составила больше $1000 за штуку после того, как внутреннее письмо компании попало в Сеть. В нём глава и исполнительный директор Tesla Илон Маск в обращении к своей команде заявил, что электрический тягач Tesla Semi готов к массовому производству, передает 3dnews.ru со ссылкой на Reuters.

Рост акций Tesla сделал компанию из Кремниевой долины вторым самым дорогим автопроизводителем в мире после японской Toyota Motor Corp. Утечку письма и содержащуюся в нём информацию Маск подтвердил в Twitter, отвечая на вопрос одного из своих подписчиков.

«Пришло время сделать всё возможное, чтобы вывести Tesla Semi в массовое производство. До настоящего момента он находился в ограниченном производстве, но это позволило нам внести множество изменений и улучшений в его дизайн», — цитирует строки письма американский телеканал CNBC.

В письме также указывается, что производство аккумуляторов и силовой установки для Tesla Semi будет проводиться на заводе Gigafactory в Неваде. Сборку прочих компонентов тягача собираются распределить по другим фабрикам компании. Правда, Маск не указал, о каких конкретно фабриках идёт речь.

В обращении к сотрудникам Tesla её исполнительный директор также отметил, что компания ищет новые места для строительства своих сборочных линий. Одним из таких мест может стать штат Техас.

Когда Маск анонсировал и показал первый образец тягача Tesla Semi в 2017 году, он заявил, что благодаря обтекаемой форме кузова его коэффициент аэродинамического сопротивления удалось снизить до 0,36 (типичные значения для американских грузовиков — 0,65–0,70). Он даже похвастался, что новинка будет обладать более совершенной формой, чем гиперкар Bugatti Chiron, у которого этого значение составляет 0,38.

Маск пообещал выпустить грузовик восьмого класса (предназначаются для перевозки больших грузов) Tesla Semi в 2019 году, однако к тому времени это осуществить не получилось. Позже глава Tesla заявил, что массовое производство грузовика начнётся к 2021 году. Похоже, что компания сможет справиться с этой поставленной задачей.


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