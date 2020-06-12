Появилось масштабное разоблачение деятельности ФСБ в России 6 12.06.2020, 8:13

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Карикатура с сайта kasparov.ru

Как устроена «Лубянская Федерация»?

Центр «Досье» опубликовал масштабный доклад о деятельности ФСБ в России.

Федеральная служба безопасности Российской Федерации — одна из самых закрытых для общества государственных структур. С деятельностью этой организации связано множество слухов и мифов, как имеющих, так и не имеющих под собой реальных оснований. Из-за подобной закрытости значительная часть населения России лишена возможности составить полноценное представление о том, как устроена и чем на самом деле занимается спецслужба.

Цель доклада состоит в том, чтобы исследовать работу ФСБ, оценить степень ее влияния на политическую и экономическую жизнь страны, изучить системные проблемы, с которыми сталкивается спецслужба. На протяжении года Центр «Досье» собирал информацию о структуре, персоналиях, методах работы и основных этапах развития ФСБ. С этой целью были изучены открытые источники (в том числе с использованием методов Open Source Intelligence), информация из баз данных, документы, материалы уголовных и гражданских дел, фотосвидетельства и аудиозаписи. Были проинтервьюированы несколько десятков экспертов, в том числе непосредственные участники описываемых событий: бывшие и действующие сотрудники ФСБ, Федеральной службы охраны, Службы внешней разведки, Министерства обороны, Министерства внутренних дел, Комитета государственной безопасности СССР и других государственных структур, представители бизнеса и банковского сектора, свидетели, потерпевшие, обвинители и обвиняемые по делам с участием ФСБ, а также участники нелегальных операций, контролируемых ФСБ, и многие прочие лица. Полученные сведения были, при наличии такой возможности, перепроверены и сопоставлены с данными из других источников.

В докладе прослеживается история спецслужбы начиная с советских времен, что позволяет определить институциональные сходства и различия между ФСБ и ее предшественниками. Кроме того, описывается структура внутреннего устройства спецслужбы — на основании поддающихся верификации данных, поскольку полная информация об отделах, управлениях, службах и сотрудниках отсутствует в публичном доступе из-за секретности.

Следует отметить, что легитимная сторона деятельности ФСБ (необходимые и оправданные в любом обществе задачи по противодействию терроризму и иностранным разведкам) не является предметом настоящего доклада, а информация, которая может нанести ущерб исполнению службой ее конституционных функций, не разглашается.

По результатам проведенного исследования Центр «Досье» пришел к следующим выводам:

Влияние ФСБ на политическую и экономическую сферы вышло за пределы конституционных полномочий спецслужбы;

Президент России, которому напрямую подчиняется Федеральная служба безопасности, руководит ею не только через главу ФСБ Александра Бортникова, но и через отдельных представителей различных подразделений внутри спецслужбы. Таким образом, создана разноуровневая система управления ФСБ;

Одновременно с этим президент все больше полагается на информацию, получаемую от ФСБ. Сотрудники и представители спецслужбы, имеющие прямой доступ к президенту, зачастую используют это в личных коммерческих и аппаратных интересах;

Помимо президента, на деятельность ФСБ существенно влияют члены его ближайшего окружения, такие как Николай Патрушев (глава Совбеза), Игорь Сечин (руководитель «Роснефти»), Сергей Чемезов (гендиректор «Ростеха»), Виктор Зубков (председатель совета директоров «Газпрома»), Сергей Иванов (член Совбеза) и т. д. Они образуют группы личных сторонников внутри спецслужбы, которые действуют в их экономических интересах и предоставляют силовое и информационное обеспечение при решении их частных задач;

За последние 10 лет ФСБ, преимущественно силовыми методами, поставила под свой контроль почти все государственные институты. Министерство обороны, Следственный комитет, Генеральная прокуратура, Министерство внутренних дел и другие структуры стали зависимы от ФСБ. Кроме того, представители спецслужбы регулярно влияют на решения судей, нарушая принцип независимости судебной ветви власти. Подобная система создает дисбаланс между государственными ведомствами и угрожает безопасности страны;

Методы, которые использует ФСБ, зачастую нарушают конституционные права граждан и включают в себя худшие практики времен КГБ. Офицеры спецслужбы и зависимые от них сотрудники других государственных ведомств ущемляют свободу слова, фальсифицируют уголовные дела, занимаются рейдерством, прибегают к пыткам и, кроме того, участвуют в убийствах лиц, неугодных Кремлю, на территории России и за рубежом;

Представители ФСБ системно участвуют в коррупционной деятельности и зачастую сами организовывают и возглавляют то, с чем призвана бороться спецслужба — особенно это касается банковского сектора. По сути, почти весь рынок нелегальных банковских операций находится под непосредственным контролем ФСБ и приносит отдельным группам сотрудников спецслужбы и представителям их «кланов» существенную прибыль;

Помимо системной коррупции, ФСБ подвержена и коррупции несистемной. Иными словами, вдохновленные примером начальства офицеры низшего и среднего уровней автономно используют служебное положение для получения внерабочего дохода;

ФСБ выполняет функции репрессивного аппарата, который работает как против оппозиционно настроенных граждан, так и против встроенных во властную вертикаль бизнесменов, чиновников или силовиков, по тем или иным причинам неугодных Кремлю, а также отдельным высокопоставленным лицам или «кланам».

Таким образом, доклад описывает перерождение ФСБ из государственной организации, которая должна обеспечивать безопасность общества, в полукриминальную структуру, присвоившую себе функции «второго правительства» и вторгающуюся буквально во все сферы общественной и государственной жизни.

В первой части доклада сформулированы общие тенденции внутреннего функционирования и внешнего влияния ФСБ. В ней также представлен исторический контекст и процесс становления спецслужбы.

Вторая часть доклада посвящена структуре ФСБ, в ней рассматривается деятельность и развитие отдельных подразделений, в основном на примерах громких дел с участием спецслужбы.

В третьей части доклада кратко представлены предложения по реформированию ФСБ.

Полный текст расследования можно прочитать по ссылке.