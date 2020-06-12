закрыть
12 июня 2020, пятница, 20:30
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Ученые выяснили, какая температура в космосе

3
  • 12.06.2020, 18:45
  • 11,316
Ученые выяснили, какая температура в космосе

Самая низкая температура в космосе зафиксирована в туманности Бумеранг.

С научной точки зрения, космическое пространство - это всё, что находится вне атмосферы небесных тел, но вот границы атмосфер звёзд чрезвычайно протяжённые, например, граница Солнечной атмосферы находится в 12-13 млрд км от него, фактически все планеты находятся внутри этой атмосферы, пишет lenta.ua.

В межзвёздном пространстве вещества крайне мало, но оно есть и его температура составляет около 30 градусов Кельвина (-240 по Цельсию), её поддерживает излучение звёзд и космические лучи.

Местами в туманностях можно обнаружить вещество, разогретое до десятков и сотен тысяч градусов, обычно это следствие взрывов сверхновых и столкновений ударной волны с облаком газа. Если же мы отправимся далеко за пределы галактики, где звёзды не разогревают вещество, то температура опустится до 2,725 градусов Кельвина (-270 по Цельсию), это температура реликтового излучения и именно оно нагревает вещество до 2,725 градусов Кельвина.

Самая низкая температура в космосе зафиксирована в туманности Бумеранг, она составляет всего 1 Кельвин (-272 по Цельсию). Причиной такого охлаждения является «звёздный ветер» от центральной звезды туманности, отбирающий у туманности тепло быстрее, чем излучение успевает её греть.

Температуры внутри звёздных систем (в атмосфере звезды) растут от 30 Кельвинов на внешней границе, до миллионов градусов в звёздной короне, а ядра самых горячих звёзд, теоретически, разогреваются до 2-4 млрд градусов. Также аккреционные диски чёрных дыр могут разогреваться свыше 100 млн градусов.


популярное за неделю

Мнение

Первый шаг нужно сделать тебе
Первый шаг нужно сделать тебе Михаил Колтович
Свободу героям!
Свободу героям! «Европейская Беларусь»
Даже 80-летние бабушки клянут Лукашенко
Даже 80-летние бабушки клянут Лукашенко Анжелика Калатозишвили
Героям слава!
Героям слава! Ирина Халип