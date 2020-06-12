Ученые выяснили, какая температура в космосе 3 12.06.2020, 18:45

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Самая низкая температура в космосе зафиксирована в туманности Бумеранг.

С научной точки зрения, космическое пространство - это всё, что находится вне атмосферы небесных тел, но вот границы атмосфер звёзд чрезвычайно протяжённые, например, граница Солнечной атмосферы находится в 12-13 млрд км от него, фактически все планеты находятся внутри этой атмосферы, пишет lenta.ua.

В межзвёздном пространстве вещества крайне мало, но оно есть и его температура составляет около 30 градусов Кельвина (-240 по Цельсию), её поддерживает излучение звёзд и космические лучи.

Местами в туманностях можно обнаружить вещество, разогретое до десятков и сотен тысяч градусов, обычно это следствие взрывов сверхновых и столкновений ударной волны с облаком газа. Если же мы отправимся далеко за пределы галактики, где звёзды не разогревают вещество, то температура опустится до 2,725 градусов Кельвина (-270 по Цельсию), это температура реликтового излучения и именно оно нагревает вещество до 2,725 градусов Кельвина.

Самая низкая температура в космосе зафиксирована в туманности Бумеранг, она составляет всего 1 Кельвин (-272 по Цельсию). Причиной такого охлаждения является «звёздный ветер» от центральной звезды туманности, отбирающий у туманности тепло быстрее, чем излучение успевает её греть.

Температуры внутри звёздных систем (в атмосфере звезды) растут от 30 Кельвинов на внешней границе, до миллионов градусов в звёздной короне, а ядра самых горячих звёзд, теоретически, разогреваются до 2-4 млрд градусов. Также аккреционные диски чёрных дыр могут разогреваться свыше 100 млн градусов.