Бразилия заняла второе место по числу умерших от коронавируса 14.06.2020, 19:22

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Фото: Getty Images

Общее число выявленных случаев коронавируса в мире приближается к восьми миллионам.

Бразилия обошла Великобританию по числу умерших от коронавируса, заняв второе место в мире. По данным университета Джонса Хопкинса, по состоянию на воскресенье, в Бразилии зарегистрировано 42720 летальных исходов от COVID-19, в то время как в Великобритании – 41747, пишет «Голос Америки».

США, где от коронавируса умерло 115436 человек, остаются на первом месте.

Общее число выявленных случаев коронавируса в мире приближается к 8 миллионам.

На долю США приходится более 2 миллионов случаев, за ними идет Бразилия, где более 850 тысяч инфицированных. На третьем месте Россия – где выявлено более 519 тысяч заболевших.