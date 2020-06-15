Как российские коллекторы пытались обмануть суд, чтобы изъять у белоруски автомобиль 18 15.06.2020, 9:04

7,235

Фото: depositphotos

Дело попахивает криминалом.

Наталья покупала Lexus в Беларуси и была очень счастлива - это подарок на юбилей от супруга. Но счастье быстро улетучилось - оказалось, что автомобиль принадлежит российскому банку.

Историю белоруски публикует abw.by:

"В 2016 году на свой почтовый ящик я получила пакет документов и повестку о явке в суд одного из районов Нижнего Новгорода, где рассматривался иск о взыскании задолженности по кредиту к некой неизвестной мне женщине. Как выяснилось, мой автомобиль, который я честным и законным путем купила в Беларуси, - это залог по кредиту, выданному в России.

В соседней стране я была больше 10 лет назад, да и то транзитом через аэропорт, после возвращения из летнего отпуска. Имя той женщины-должницы из России мне абсолютно ни о чем не говорило. При помощи знакомых попыталась навести о ней сведения. Как оказалось, банк выдал ей кредит в 25 тысяч долларов, несмотря на то, что ей на тот момент было более 60 лет и она была на пенсии, которая у нее единственный источник дохода. На кредитные деньги приобретался Lexus, который сразу же оформили в качестве залога.

Как пенсионеру одобрили выдачу огромного кредита, остается загадкой, но факт есть факт. Автомобилем фактически пользовались дочь должницы и ее муж. Я нашла их контакты и потребовала объяснений, на что получила ответ: "Не волнуйтесь, у нас все "схвачено", с судом и иском все решим". Несмотря на убедительность, я составила встречный иск к банку о признании меня добросовестным приобретателем автомобиля. Эти дела рассматривались в итоге вместе.

Первым судебным решением было постановлено взыскать с должницы сумму долга, а в изъятии автомобиля банку отказали. В общем-то, неплохое лично для меня решение, ведь по нему я добросовестный приобретатель, который не знал о залоговом прошлом купленного авто.

Но решение было оспорено, как выяснилось позже, и уже Нижегородский областной суд решил обратное: не только деньги с должницы удержать, но и мой автомобиль изъять в счет ее долга. Получается, что в моем иске к банку отказали.

Следует отметить, что о рассмотрении апелляции я не знала, мне никто о ней не сказал. Зато в Нижегородском суде мне сообщили, что решение вступило в силу, поэтому его необходимо выполнять по установленным процедурам.

В 2018 году мне из белорусского суда пришли документы о том, что будет рассматриваться ходатайство российского банка об исполнении решения тамошнего суда на территории Беларуси. Причем представителем банка выступало некое ООО "Национальное агентство по сбору долгов".

К ходатайству об исполнении решения представители банка, но будем называть их как есть - коллекторы, приложили кучу копий документов. Но в них не было главного, по мнению нашего суда, - извещения на мое имя о дате и времени судебного заседания при рассмотрении апелляции Нижегородским областным судом. В связи с этим ходатайство отправили коллекторам обратно для устранения недостатков. Через какое-то время они устранили недостатки, на которые указал наш суд, и вновь прислали в Беларусь ходатайство для его исполнения. Устранили же недостатки весьма оригинальным способом.

Среди документов, прилагаемых к ходатайству, числилась копия телеграммы от моего имени. Я сказала судье, рассматривавшей ходатайство, что никаких телеграмм никому и никогда не отправляла. Решили присмотреться к этому документу - и ужаснулись.

Оказывается, когда банк опротестовывал решение районного суда Нижнего Новгорода, то меня обязаны были уведомить о рассмотрении апелляции, но я ничего не получила. По словам судьи, такое упущение с их стороны является основанием для отказа в исполнении решения об изъятии автомобиля на территории нашей страны в рамках Конвенции о правовой помощи.

Об этом "косяке" прекрасно знали и представители банка, и действующие от их имени коллекторы. Кто-то из них додумался до идеи отправить от моего имени телеграмму в суд Нижнего Новгорода, рассматривавший апелляцию, с текстом приблизительно такого содержания: "Повестку о явке в суд получила, но приехать не могу из-за отсутствия билетов. Прошу перенести заседание на другую дату".

То есть якобы я знала о дате и времени судебного заседания, а значит, обо всем была уведомлена надлежаще. Но "моя" телеграмма в суд Нижнего Новгорода отправлялась из Самары! Я там никогда не была. Попросила суд запросить распечатку с моего мобильного телефона, чтобы подтвердить, что на дату отправки телеграммы я находилась в Беларуси, но судья сказала, что в этом нет необходимости, она и так не верит телеграмме. Одновременно РУП "Белпочта" по запросу суда официально подтвердило, что повестка на рассмотрение апелляции мне не вручалась.

В общем, наша Фемида оценила "творчество" с телеграммой по достоинству и отказала в исполнении решения суда России. Но я вообще считаю, что тут криминалом "попахивает" за подделку документов.

Однако коллекторы решили еще раз попытать счастья. Способ на этот раз тоже был оригинальным. Они прислали отдельное исковое заявление об обращении взыскания на заложенное имущество в наш суд, чтобы решение об изъятии автомобиля было вынесено у нас и нашим судьей. Подход №2 оценили в рамках правового поля и отправили коллекторов "гулять" по просторам большой России.

"Проскочить" на удачу либо в расчете на то, что наши судьи не разбираются в законодательстве, в том числе международном, снова не удалось. По закону, если иск об изъятии моего автомобиля уже рассмотрен судом, пусть даже и российским, то еще раз рассматривать аналогичный иск с теми же требованиями не допускается.

Сроки обжалования решения, вынесенного белорусским судом, истекли, оно вступило в законную силу. Но коллекторы не сдавались и прислали в суд заявление о восстановлении срока на подачу частной жалобы, указав, что пропустили его по некой уважительной причине.

Но и тут суд просто сверил штампы на конвертах и выяснил, что определение об отказе в исполнении решения российского суда в Беларуси коллекторами было получено 31 января 2018 года, а вот частная жалоба на это решение подана на почту позже, чем это предусмотрено законом.

Так что "молодая команда профессионалов", как коллекторы о себе заявляют, опять осталась не у дел.

За несколько лет борьбы за право оставить свой законно приобретенный автомобиль у себя и защитить свои права как собственника я устала настолько, что, если бы не поддержка друзей, среди которых немало юристов, сдалась бы давно. Коллекторский вариант с "телеграммой" вообще поверг меня в недоумение. Ну как можно так открыто и грязно поступать в отношении граждан соседней страны в достижении своих целей?

Спасибо белорусскому суду, а также редакции Автобизнеса, поддерживавшей меня юридически на протяжении длительного времени".