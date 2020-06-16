Фотофакт: Британка вырастила утят из магазинных яиц 1 16.06.2020, 11:55

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Теперь девушка регулярно отчитывается о питомцах в соцсетях.

29-летняя Чарли Лелло из английского графства Гертфордшир приобрела в супермаркете упаковку утиных яиц и решила ради эксперимента поставить их в инкубатор, пишет hromadske.ua.

Всего в упаковке было шесть яиц. Через месяц из трех вылупились утята. Чарли назвала их Кря, Крю и Кри (Beep, Peep, Meep). По словам девушки, птенцы чувствуют себя хорошо и живут «очень счастливой жизнью» с ее домашними цыплятами.

Лелло рассказала, что идею поставить яйца из супермаркета в инкубатор она подсмотрела на просторах Facebook — у одного из пользователей из магазинных яиц также вылупились утята. Теперь девушка регулярно отчитывается о питомцах в соцсетях.

Фото: Charli Lello/Facebook

В фермерской компании Clarence Court, которая поставляет утиные яйца в британские магазины, рассказали, что вырастить птенцов из их продукции теоретически невозможно – яйца реализуются неоплодотворенными. Однако теперь у них есть первый подтвержденный случай, что иногда это возможно.

Производители яиц объяснили, что у уток с белым пером очень сложно определить пол, поэтому иногда самки и самцы могут оказаться вместе. «Наши фермеры усердно работают над тем, чтобы обеспечить правильное разделение уток и селезней. Но иногда утка с белым пером мужского пола может случайно оказаться в группе самок, хотя такие случаи крайне редки», — заявили в Clarence Court.