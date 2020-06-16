Храм цвета хаки 3 16.06.2020, 15:56

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Фото: РИА «Новости»

Там, за поребриком, освятили главный храм ВС РФ.

Настоятелем в нем будет сам Гундяев, что позволит ему получать генеральскую зарплату официально по ведомостям, а не тайно, как раньше, – пишет в Facebook украинский священник Александр Дедюхин.

Диаметр купола 19,45 м. т. е. 1945, малый купол 14,18 метров — по числу дней боевых действий, к православию сей храм имеет меньшее отношение, чем к идолопоклонничеству, нумерологии и шаманизму. Ступени храма сделаны из трофейной немецкой техники, а министр завоеваний РФ Шойгу, комментируя это, сказал: "Поднимаясь по ступеням храма, мы топчем поверженного врага". Ну совсем это не по-христиански, мертвый враг — это уже не враг, поэтому когда мы уничтожим последнего оккупанта на нашей земле, то топтаться по нему будет абсолютно бессмысленно.

Стены этого места для камланий "украшают" изображение Сталина, правда надпись "Крым наш!" и изображение Путина замалевали, но фотки их остались, в надежде, что потомки вернут. Кстати, эти изображения находятся на западной стене, где у православных обычно изображают картины ада и Страшный Суд. Символично, чо.

Нет, конечно, традиция строить храмы в честь окончания войны существует. И, наверное, мы, когда победим в нашей войне, тоже построим храм-мемориал, но основной задачей будет не плевать на могилы, а помнить, дабы "НІКОЛИ ЗНОВУ" не повторился этот ужас. И там наверняка будут написаны имена павших в войне за Независимость. Для памяти и благодарности. Мы построим храм не оправдания, а проклятия войны.

В храме ВС РФ военная мифология возводится в ранг предания. Красные звезды с серпом и молотом в витражах. Кирзовое православие, казарменный гламур, где в одной из реликвий храма называют мундир Гитлера и прочую чушь.

Слов нет, и только раздается откуда-то из-под земли старая песня:

Я вижу иконы вдали, но я слышу лишь: марш, марш левой!

Я не видел храма дурней, чем храм цвета хаки...