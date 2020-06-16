Светлана Тихановская: Я буду продолжать кампанию 39 16.06.2020, 17:10

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Светлана Тихановская

(обновлено) Сегодня потенциальный кандидат в президенты сдала часть собранных подписей в администрацию Советского района Гомеля.

Выдвигающаяся в президенты Беларуси Светлана Тихановская заявила, что будет продолжать участие в избирательной кампании, так как «только так она может помочь мужу», сообщает «Радыё Свабода».

Ранее потенциальный кандидат в президенты заявила об угрозах, которые ей поступают в связи с участием в избирательной кампании, в частности — в адрес ее детей.

Как рассказала координатор кампании Тихановской в Минске Ольга Павлова, в столице сбор подписей продолжается:

«Мы и дальше работаем, собираем подписи на Комаровке ежедневно, — говорит Ольга. - С 12 до 20 часов. Все желающие могут поставить свои подписи. Единственное мы сейчас стараемся всех предупреждать, что на данный момент мы собираем подписи из города Минска и Минского района. Предупреждаем людей, что если они из районного центра, то мы не сможем подать их подпись в комиссию».

Как говорит Ольга Павлова, жители Минска, как и раньше, активно подписываются за выдвижение Светланы Тихоновской в качестве кандидата на пост президента Беларуси. Некоторые подписчики присоединяются к инициативной группе как волонтеры.

Напомним, сегодня Светлана Тихановская заявила, что ее инициативная группа собрала 100 тысяч подписей, необходимых для регистрации кандидатом в президенты. Потенциальный кандидат в президенты заявила, что она чувствует ответственность перед людьми, которые подписались за нее и Сергея Тихановского.