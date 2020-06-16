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В Украине археологи раскопали фигурку мифического существа

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  • 16.06.2020, 17:34
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В Украине археологи раскопали фигурку мифического существа

Находка сделана из кости в XI-XII веке.

В Украине археологи обнаружили уникальную находку - резной артефакт. Об этом сообщает мэр города Тростянец Юрий Бова на своей Facebook-странице, пишет «Апостроф».

Раскопки проводились в селе Заречное (Боголюбове) Тростянецкой ОТГ. Ученые откопали фигурку, которая была вырезана из кости грифона в XI-XII веке.

Ее нашли в земле около городища. На предмете есть редкий фрагмент скифской или другой культуры.


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