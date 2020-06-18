Ученые в США пытаются вырастить антитела к коронавирусу в лаборатории 18.06.2020, 16:25

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При отсутствии вакцины лечение COVID-19 антителами считается перспективной методикой.

Самое мощное средство человеческого организма для борьбы с заболеваниями врачи пытаются вырастить в пробирке, чтобы затем использовать его для лечения COVID-19, передает «Голос Америки».

Терапия моноклональными антителами может служить как лекарством для пациентов, инфицированных коронавирусом, который вызывает COVID-19, а также инструментом профилактики инфекции у медиков, работающих на передовой, и других людей из групп высокого риска.

По крайней мере шесть компаний планируют испытывать антитела на пациентах с коронавирусом этим летом.

Моноклональные антитела доказали свою эффективность в борьбе с такими заболеваниями, как рак и ревматоидный артрит. Новый метод лечения лихорадки Эбола изучается федеральным Управлением по контролю за продуктами питания и лекарствами.

Антитела обладают преимуществами по сравнению с обычными лекарствами, что привлекает к ним приоритетное внимание в ряду новых методов лечения COVID-19.

В частности, благодаря технологиям, разработанным за последние 10-15 лет, их можно производить относительно быстро.

«Весь процесс от взятия образца крови до получения антител, готовых к клиническим испытаниям, занял примерно три месяца», – говорит директор по исследованиям антител в биотехнической компании Adimab Лора Уокер.

Хотя проверка безопасности только начинается, Уокер говорит, что лечение антителами, как правило, довольно безопасно.

«Все вырабатывают антитела естественным путем», – отмечает она.

И поскольку они основаны на хорошо изученной части защитной системы организма, добавляет Уокер, «шансы на то, что моноклональные антитела будут эффективными, достаточно высоки».

Антитела являются ключевым элементом иммунной системы. Они прикрепляются к вторгшемуся в организм возбудителю инфекции, что в случае вирусов, не дает ему проникнуть в клетку и вызвать заражение.

Вакцины запускают такую же реакцию. Но поскольку вакцины от COVID-19 нет, «мы пропускаем этап вакцинации и производим непосредственно эти антитела», говорит Джо Джардин из некоммерческой научно-исследовательской организации IAVI.

Большинство антител поступает от людей перенесших COVID-19. Их кровь полна этими антителами, и поэтому врачи пытаются выяснить, может ли переливание плазмы крови от выздоровевших помочь в лечении или профилактике инфекции.