Сергей Лавров встретился в Минске с Сашей Тараканом 20 19.06.2020, 22:10

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Серей Лавров и Саша Таракан

Фото: БелТА

Глава МИД России отказался передавать ему привет от Путина.

Сегодня в Минске прошла встреча белорусского правителя Александра Лукашенко, называемого в народе Тараканом, с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Сергей Лавров начал встречу со слов: "Я привет не передаю вам от Владимира Владимировича".

"Это я вам хочу передать, - ответил Саша Таракан. - Я только что с ним разговаривал. Так что я вам передаю привет от начальника. У нас действительно состоялся такой открытый, добрый разговор. Хотя многие тут думают, что у нас что-то искрит. Ничего у нас не искрит! Есть проблемы всегда".

"Искра нужна для зажигания, чтобы поехать вперед", - отметил Сергей Лавров.

"Совершенно верно, - согласился Лукашенко. - Так мы и рассматриваем наши отношения. Хватает, конечно, проблем и у нас, и у вас. Это и пандемия (она обострила многие проблемы), и на международном уровне (вы это лучше меня чувствуете и понимаете). И у вас сегодня политических проблем выше крыши в связи с принятием новых поправок в Конституцию. У нас - президентские выборы. Поэтому действительно, как у братьев, все идет параллельно, зеркально отражаются эти проблемы, что у вас, что у нас".

"Поэтому, если кто-то рассчитывает столкнуть нас лбами (цитата) и ухудшить наши отношения, это не получится. Я с ним (Владимиром Путиным — прим. ред.) абсолютно согласен. Если кто-то на это рассчитывает, этого не будет точно", - продолжил Саша Таракан.

В свою очередь Сергей Лавров отметил, что его визит в Беларусь планировался еще месяц назад, но санитарная обстановка внесла свои коррективы.