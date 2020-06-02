В Лунинце от коронавируса умер 49-летний подполковник милиции 14 2.06.2020, 9:16

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ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО: ULADZ HRYDZIN RFE/RL

Его госпитализировали в больницу в начале мая.

В Лунинце умер 49-летний подполковник милиции, ветеран МВД, сообщает «Медиа-Полесье». Сергей Сухарев скончался в Брестской областной больнице.

Как сообщили в Лунинецком РОВД, подполковник Сухарев ушел на заслуженной отдых с должности руководителя отделения правопорядка. Будучи на пенсии, продолжал трудиться в военизированной охране на станции Лунинец.

Как рассказали нынешние коллеги ветерана МВД, его госпитализировали в Лунинецкую ЦРБ в начале мая. Затем перевели в Брестскую областную больницу. Коллегам по телефону сообщил, что тест на коронавирус подтвердился.

Хоронить ветерана будут в закрытом гробу, сообщили в РОВД.

Это вторая смерть ветерана Лунинецкой милиции в течение месяца. Недавно ушел из жизни майор в отставке, 62-летний Леонид Нестерович. Он на пенсии продолжал трудиться в райотделе милиции заведующим группой техобеспечения. Был экстренно госпитализирован в Пинскую больницу, где в течение двух недель находился в реанимационном отделении и умер.

— Это были абсолютно здоровые, активные люди, — отметил в разговоре с Медиа-Полесьем председатель ветеранской организации РОВД Николай Мигель.