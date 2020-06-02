Коронавирус бушует в райисполкоме Калинковичей 2.06.2020, 11:27

Фото: kalinkovichi.gomel-region.by

На больничных оказались также большинство работников ЖКХ.

Новые случаи заражения Covid-19 в Калинковичах. Большинство работников ЖКХ – на больничных, сообщает телеграм-канал «Баста!».

«В администрации ЖКХ города Калинковичи неблагоприятная обстановка, - пишет читатель канала. - За две недели много кто ушел на больничный, из отделов в которых работали 6 - 8 человек работают двое. Отзывают работников с отпусков. Кто-то продолжает работать с температурой, много кашляющих.

Есть люди, кто не чувствует вкуса и запаха. В масках ходят единицы. Те, кто на больничном, слегли с высокой температурой, есть случаи пневмонии».

«Много зараженных в райисполкоме Калинковичей. Тесты никому не делают, поэтому официально это не «ковид», но все понимают, что на самом деле там очаг заражения», - сообщает житель города.

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