В Кировском районе Могилевской области введен масочный режим 1 2.06.2020, 11:42

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Местным жителям также рекомендовано не выезжать за границы района.

Местный райисполком выдал специальный приказ «в связи с эпидемической ситуацией и для минимизации риска распространения инфекции, вызванной коронавирусом COVID-19, на территории района», передает «Радыё Свабода».

Мера будет действительна до ее отмены. Контроль за ее исполнением поручен главному санитарному врачу района.

На сайте местного центра гигиены и эпидемиологии говорится, что использование масок населением во время посещения общественных мест обязательно.

Жителям района рекомендовано «избегать выезда за границы административной территории, за исключением крайней необходимости».

Кировский район был одним из первых в Могилевской области, где выявили коронавирус. 4 апреля главный санитарный врач области Светлана Нечай сообщила, что COVID-19 заболел «рабочий-мигрант, который вернулся из Москвы».

В течение следующих двух месяцев не было сообщений об острой коронавирусной ситуации в этом районе. Пока не удается узнать, сколько сейчас людей заразилось COVID-19. На сайте Центра гигиены и эпидемиологии такой статистики нет.