«Баста!»: Сейчас в Беларуси уникальная ситуация 11 2.06.2020, 19:12

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фото: телеграм-канал «Баста!»

У нас появился реальный шанс отправить «Сашу три процента» в отставку.

Друзья, сейчас в Беларуси уникальная ситуация. Десятки тысяч людей на пикетах, очереди желающих поставить подпись за перемены, атмосфера свободы на улицах и площадях. Впервые за много лет у нас появился реальный шанс отправить "Сашу три процента" в отставку. Мы верим и знаем, что это возможно, пишет телеграм-канал «Баста!».

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Давайте уже разрушим эту тюрьму!

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