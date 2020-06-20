Ученые выяснили, почему человек разумный выиграл у неандертальцев 1 20.06.2020, 11:44

1,257

Причина оказалась неожиданной.

Пока неандертальцы способствовали истреблению собственного вида, представители вида человек разумный прибегали к каннибализму только в случаях сильного голода. Все дело в неврозе, от которого они страдали: некрофобии. Они испытывали иррациональный или надуманный страх по отношению к мертвым, пишет ABC (перевод - inosmi.ru.

Кто был первым серийным убийцей в истории? Убив своего брата, Каин продолжил убивать других людей? Что происходит в мозгу человека, когда он готов перейти черту и стать убийцей, то есть отнять жизнь у другого человека? Историк, автор многочисленных бестселлеров об истории преступлений Питер Вронский (Peter Vronsky) недавно опубликовал в Испании книгу «Сыны Каина», в которой он пытается ответить на эти вопросы, а также рассказать о тех, кого до того, как прижился термин «серийный убийца», называли оборотнями, вампирами или просто чудовищами.

В книге автор предполагает, что 40 тысяч лет назад виду человек разумный нужен был мозг, который бы позволял всегда агрессивно относиться к чужакам. То есть к другим видам из семейства гоминид, которые были их соперниками. Чтобы в ходе войны окончательно истребить неандертальцев, которые тоже беспощадно убивали противников, в течение нескольких поколений представители вида человек разумный превратились в серийных убийц, уничтожавших тех, кто был слабее. Они их даже ели, поскольку таков был закон выживания.

Неандертальцы были сильнее человека разумного, имели более крепкое телосложение, и их мозг был крупнее. Кроме того, они также мастерски использовали и изготовляли копья и другие виды холодного оружия. Поэтому, согласно теории Вронского, основная причина, по которой человек разумный в итоге победил неандертальцев, была связана с развитием способности воздерживаться от убийства себе подобных. Этот механизм препятствовал самоуничтожению…

Пока неандертальцы способствовали истреблению собственного вида, представители вида человек разумный прибегали к каннибализму только в случаях сильного голода. Все дело в неврозе, от которого они страдали: некрофобии. Они испытывали иррациональный или надуманный страх по отношению к мертвым. Это небольшое, но важное преимущество сыграло ключевую роль в их выживании.

Преимущество, которое помогло избежать вымирания

Вот, что говорил историк и психолог Акоп Назаретян:

«Грузинский философ Мамардашвили (1990) писал, что род человеческий появился, когда один человек оплакал смерть другого. К сожалению, эмпирические данные археологии и этнографии вынуждают нас переформулировать этот элегантный афоризм. Теперь он уже не звучит так романтично: протолюди появились из-за страха перед мертвыми».

Считается, что этот невроз появился в мозгу человека разумного во время конечного этапа «войны» с неандертальцами. Согласно археологическим находкам, в середине каменного века начали появляться «аномальные захоронения». Речь идет о могилах, характерные черты которых позволяют предположить, что их основная цель состояла в том, чтобы умершие не поднялись из мертвых и не отомстили живым. Сверху на могилы клали большие камни, тела обезглавливали или приколачивали к земле. Всё это указывает на то, что эти гоминиды боялись умерших, а также наказания, которое они могли понести за убийство.

Согласно данным археологических исследований, неандертальцы по этому поводу не волновались. Традиция мешать мертвым сбежать существует очень давно. Например, в Испании тело обычно прибивали к гробу. Но что касается неандертальцев, археологи не нашли практически никаких доказательств того, что они действительно заботились о погребении умерших.

«Некрофобия дала человеку разумному преимущество над неандертальцами в войне, которая привела к вымиранию последних. Ведь неандертальцы в то же время боролись не только с нами, но и между собой. В результате, когда мы победили другие виды гоминидов, мы не стали убивать друг друга, и это предотвратило наше вымирание», — отмечает историк, исследователь и автор документальных фильмов Питер Вронский.

Как у человека разумного появилась некрофобия?

Некрофобия, которой как раз не страдают серийные убийцы, в значительной мере подавила инстинкты убийцы в человеке разумном и позволила ему стать таким, каким он является сейчас. Таким образом, вид, которому были присущи характеристики психопатов, каннибалов, насильников и серийных убийц, необходимых, чтобы выжить при естественном отборе, благодаря некрофобии смог создать общество, в котором было место слабым, беспомощным, старым и неспособным себя защитить или прокормить.

Согласно данным археологических исследований, «аномальные захоронения» начали появляться в тот же период, когда и останки людей, умерших от старости или болезней. Это значит, что люди не только страдали некрофобией, но и испытывали такие чувства, как сострадание и сопереживание, у них развиваются тесные семейные связи. Люди стали жить дольше, поэтому необходимо было перейти на более высокий уровень организации общества. Самые ловкие и сильные представители вида человек разумный шли на охоту, а самые слабые оставались по домам и рисовали свои фантазии и желания на стенах пещер: так возникли разум и досуг. Самые древние наскальные рисунки появились примерно в то время, когда неандертальцы уже были уничтожены. Тогда же зародилась и память об умерших или культурное наследие.

Что касается причин, по которым у человека разумного появился этот невроз, изменивший историю, в книге «Сыны Каина» Вронский предполагает, что речь может идти об эволюционной корректировке. То есть вид, у которого не было большой пасти, когтей, толстой кожи или других характеристик, свойственных хищникам, стал развивать способность убивать, научившись создавать оружие. Если бы он этого не сделал, это бы привело к его вымиранию.

По словам зоолога Конрада Лоренца (Konrad Lorenz) в его знаменитой книге «Агрессия», чем у вида больше развиты способности убивать, тем ярче выражено инстинктивное нежелание нападать на себе подобных. Такие машины для убийств как акулы, орлы и тигры очень редко нападают на своих сородичей, ведь это привело бы к их быстрому вымиранию. В то же время крысы, голуби и другие животные, не являющиеся такими искусными убийцами, могут быть очень агрессивны по отношению к представителям своего же вида. Так же как крысы или голуби, гоминиды не обладали умениями, необходимыми, чтобы убивать, но всё изменилось, когда они научились делать оружие. Началась война, в которой эти виды убивали друг друга при помощи оружия. В итоге вымерли все, кроме тех, кого природа наделила важным преимуществом: они не убивали себе подобных.

Эта теория идеально сочетается с гипотезой о техно-гуманитарном балансе, согласно которой чем смертоноснее оружие, создаваемое людьми, тем изощреннее становятся способы предотвратить его использование. Международные соглашения и моральные принципы ограничивают распространение оружия массового уничтожения, а некрофобия ограничила способность убивать, которая бы обрекла человека на самоуничтожение.