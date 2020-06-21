«Шапка на воре не просто горит, а полыхает, уже порядочно припекая лысину» 11 21.06.2020, 15:43

8,523

Нервы сдают у всей шайки диктатора.

Об этом телеграм-каналу «Баста» написал читатель из Новополоцка:

- Помните выражение «На воре и шапка горит»? Так вот, это как раз в точку, ровненько о ситуации в нашей стране.

Саша всеми своими действиями последние несколько дней показывает, что он в истерике, что шапка не просто горит, а полыхает, уже порядочно так припекая лысину. Все его последние действия и шараханья объясняются только этим.

Нервишки начали сдавать и у всей его банды, сверху вниз - от министров до рядовых силовиков, так или иначе замешанных в преступлениях. Они, конечно же, пытаются в круговую поруку втянуть и своих более умных и порядочных коллег, но теперь это вряд ли у них выйдет, потому что идиотов больше не осталось. Все прекрасно понимают, чем это закончится и не хотят запятнать себя на остаток жизни.

Шапка скоро догорит, а вместе с ней сжарится и сам вор вместе со всеми своими подельниками. А мы, народ, просто будем поддувать на огонь, чтобы припекало жарче.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.