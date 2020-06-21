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В Люблине будут выпускать препарат против коронавируса

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  • 21.06.2020, 15:51
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В Люблине будут выпускать препарат против коронавируса

Польские доктора используют плазму крови.

В Люблине будут выпускать препарат против SARS-CoV-2. Этим займется компания Biomed Lublin, передает «Польское радио».

В процесс производства был вовлечен Региональный центр донорства крови и кровоснабжения, поскольку при создании лекарства будет использоваться плазма крови.

Как объясняет директор учреждения доктор Эльжбета Пуач, в лекарстве будут содержаться выделенные антитела.

«Нам известно, что вирус изменяется и мутирует. Поэтому для нас очень важно, что это антитела, которые будут бороться с вирусом, который распространялся на территории Польши», - сказала доктор.

Выделение антител также играет ключевую роль в процессе лечения, объясняет Эльжбета Пуач.

Сам процесс создания препарата не является длительным, но необходимо провести клинические испытания.


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