Археологи обнаружили 3200-летний бронзовый «скипетр бога» 1 22.06.2020, 12:36

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Фото: kstk71.livejournal.com

Находка сделана на территории Лахиша, где ранее находился ханаанский храм.

Группе археологов удалось сделать интересную находку во время выполнения раскопок на территории Израиля. Они нашли так называемый «скипетр бога» возрастом 3200 лет и сделанный из бронзы, пишет lenta.ua.

Научные сотрудники Еврейского университета занимались раскопками на территории Лахиша в районе, где в древнее время находился ханаанский храм. В процессе работ им удалось выявить большую численность различных артефактов, в том числе оружие, украшения и незначительного размера скульптуры.

Особенно внимание израильских специалистов привлек созданный из бронзы «скипетр бога», который был покрыт с одной стороны тонким слоем серебра. Скрупулезный анализ дал понять исследователям высказать предположение, что данный артефакт неизвестный умелец сконструировал еще 3200 лет назад, и именно такая статуэтка могла являться фрагментом обелиска божества, когда-то расположенного в стенах храма.

Также эксперты выяснили, что в названиях современных городов Израиля присутствуют имена языческих богов. Например, это касается Иерусалима, который, как гласит Библия, прежде был населен хананеями до получения статуса столицы Иудеи. Первоначальное наименование данного населенного пункта являлось Шалем, так как главный его собор посвящался одноименному божеству.