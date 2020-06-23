Путин глазами психиатра 7 Борис Херсонский

23.06.2020, 15:16

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Фото: EPA/UPG

Как звучит диагноз хозяина Кремля?

В свое время Меркель сказала о Путине, что у него нарушен контакт с реальностью. Это вежливое ругательство. Тот, кто знает психиатрический лексикон, сразу поймет, что Меркель обозвала Путина сумасшедшим.

В клиническом отношении Меркель, конечно, не права. У Путина прекрасный контакт с той реальностью, которую он сам творит. И в этой, сотворенной им реальности, ориентируется прекрасно. Не правы и те американские психиатры, которые в свое время охарактеризовали Путина как аутиста с синдромом Аспергера. И если в Путине и есть элемент аутизма, то это принцип «что хочу, то и делаю». Опять вспомним о богоподобии вождей и императоров. Жгли же в Древнем Риме щепоть ладана перед статуей императора с формулой: «Цезарь — господь». Иногда мне кажется, что из всех атрибутов божества для Путина важнее всего — вездесущесть и всемогущество. Я не знаю лидера, который бы спускался на дно морское, охотился, рыбачил, спасал стерхов, возносясь в облака… Всемогущество на языке политики — это действия с позиции силы. И демонстрация решимости применить эту силу. Да, я имею в виду термоядерное оружие. Может быть, Путин, выражаясь шекспировским языком, «не безумен, а лишь хитер безумно» и имидж человека, с которым никто не хочет иметь дела — это именно то, что ему нужно?

Я думаю, что понятие «злокачественного нарциссизма» наиболее внятный психологический термин, который можно применить к этому человеку. Он не произошел от обезьяны. Он ведет свой род от боа констриктора.

И еще — по поводу психического состояния президента РФ Владимира Владимировича Путина. Я уже писал, что обычно ставлю диагноз только тем, кто меня об этом просит (если речь идет о ребенке — в число «заказчиков» попадают естественно родители, а если речь идет о преступнике — то заказчиком бывает прокуратура или следствие. В принципе, это может быть и суд, но обычно экспертизу проводят до суда). Сам российский президент, его близкие ни о чем меня не просили. Достоверного материала у меня весьма мало. Поэтому никакого ярлыка в соответствии с МК -10 или DSM-V приклеить к пиджаку Путина на манер птичьей метки я не могу и не хочу.

Отмечу лишь, что в данном случае речь идет скорее о преступнике, чем о ребенке, и если бы проводилась экспертиза по постановлению, скажем, Гаагского трибунала, то почти на сто процентов в заключении экспертов была бы фраза о том, что ВВП в период инкриминируемых ему деяний мог отдавать себе отчет в своих действиях, руководить ими, а поэтому его следует считать вменяемым. Уточню — речь идет о способности управлять своими действиями, а не управлять великой страной.

Итак, обойдемся без диагнозов. Но то, что психика Путина выходит за рамки ортодоксальной психиатрической диагностики могу повторить.

ВВП — человек из органов КГБ, весьма несимпатичной организации, которая мне явно задолжала за дискомфорт и преследования семидесятых. Как в любой секретной службе, в КГБ воспитывается настороженность и подозрительность. Донести на тебя может каждый (им ли не знать! Иногда важно, кто первым донести успеет). Эта настороженность, жизнь с постоянной оглядкой не может не развить в человеке тех качеств, которые в психиатрии обычно называют параноидальностью. Подчеркиваю, что здесь речь идет о качествах личности, но не о болезни. Такая себе параноидальнозоркость.

Другое качество, обязательное в спецслужбах — высокий самоконтроль и в известной степени артистизм. Разведчик играет роль. А ВВП — разведчик (бывших, как известно, не бывает) и играть роли умел. Но вот беда. С возрастом, а ВВП — не мальчик, параноидальность усиливается. А артистизм — уменьшается. Движения становятся чрезмерными, мимика — манерной, актер переигрывает! Это мы и наблюдаем у ВВП. А если еще учесть вероятные косметологические процедуры, парализующие мимическую мускулатуру в противовес естественным морщинам, то неестественность мимики становится еще заметнее.

Для начала не могу удержаться от каламбура — в словах «резидент» и «президент» разница в одну букву, но… Итак, фактически ВВП управляет страной около 20-ти лет. Я не считаю декоративную чехарду — президент-премьер — реальным перерывом во владычестве Путина над Россией. Более того, если нежданная болезнь или дворцовый переворот не отодвинут его от власти, она продлится еще долго. Народ реально любит ВВП. Теперь мы можем добавить ему новый титул — «Ваше обнуление». А то, что мы его не любим, то «узок круг этих революционеров, страшно далеки они от народа». Мы не можем любить того, кого любит народ, но это уже иная история.

Такое длительное сращение с властью, при этом не декоративной, а реальной и, думается, практически — единоличной, не может не повлиять на человека. Он поневоле помещает себя в кокон охраны, чинопочитания, откровенного подхалимажа, преклонения, даже обожествления. Сквозь этот кокон не проникает информация, которая может быть ключевой для принятия разумного решения. Конституционное ограничение времени нахождения правителя у власти — неотъемлемая часть демократии, профилактика тяжелейшего психолого-политического состояния — опьянения властью.

Если верить источникам, утверждающим, что Путин не пользуется интернетом и мобилкой, а об окружающем мире узнает из подготовленного для него дайджеста, то кокон, в котором находится правитель, становится почти непроницаемым. Вернее — избирательно проницаемым. Гарри Стек Салливан описал грубый психотический защитный механизм — селективное игнорирование, невосприятие существенной части реальности. В данном случае эта селекция осуществляется извне, но, скорее всего, отвечает внутренним чаяниям и установкам правителя.

Человек, стоящий у руля так долго — не чиновник. Он — вождь. Я уже писал, что после смерти Сталина не было у России вождя. Разве что Ельцин, в течение нескольких минут, когда стоял на танке. Не было вождя — и на тебе! Пришла беда.

Если все же сравнивать Путина с Гитлером (а тут довольно слабая аналогия), то можно сделать печальный вывод. Гитлер легко расправился с демократическими режимами Европы (островную Британию не считаем) и расшиб себе лоб о другой тоталитарный и бесчеловечный режим, обладающий большими, чем Рейх, человеческими ресурсами.

Сегодня в Европе второго режима, подобного путинскому, нет. Его, Путина, откровенно боятся. Кого боятся — тот и победил, страх — великое оружие. Уж как кто ни смеялся над тютчевским «умом Россию не понять, аршином общим не измерить» (вспомним хоть Губермана: «Давно пора, е… а мать, умом Россию понимать, а предписанье только верить на время следует похерить»), а Россия — необычная страна, вернее, это страна пассионарная, мессианская, если угодно. Она, конечно, «вещь в себе», но не для себя, а для мира. Третий Рим — это цивилизация. Это — русский мир, русская весна… а ну представим себе «датский мир», «мексиканская весна». Как-то не ложится на душу, а страны ведь замечательные, каждая по-своему. У России есть идея быть альтернативой Европе, и эта идея жила веками. Правитель России просто по определению должен быть слугой этой идеи, или он просто проходная фигура. Православие ли, коммунизм, особый путь — важно, что Россия это иное.

И вождь здесь иной — он разговаривает с историей, с миром, геополитика для него важнее, чем просто политика. Ибо идет Армагеддон, борьба добра и зла, и Россия олицетворяет собою добро. И эта претензия носит глобальный характер. И здесь бессознательное вождя входит в резонанс с коллективным бессознательным народа (вспомним рассуждения Юнга об архетипе Вотана) и народ становится совершенно беззащитным.

И Россия получила именно вождя с теми психологическими характеристиками и теми бессознательными притязаниями, которые должен иметь вождь в России. К примеру, «нормальный» президент не обязан скакать на лошадке, стрелять в тигра, ловить щуку или нырять за амфорами и направлять стерхов. Вождь — иное дело, желательно, чтобы он все это делал, потому что он показывает, что он разносторонний человек и он может взяться за все что угодно, он почти вездесущ. Он на дне Байкала, он в русском мире, он в лесу дальневосточном, он в гонках автомобильных, он на мотоцикле мощном. Он боец, у него черный пояс. То есть это мощный сильный человек, который хочет быть везде и хочет побеждать всех. Это очень трудная вещь, когда внутри тебя созревает такое представление о самом себе и ты хочешь ему соответствовать. Это то, что я могу сказать без ярлыков. Или все же придумать что-то по типу «геополитического нарциссизма»?

Нет худшей ошибки, чем недооценить врага. Так говорит китайская мудрость. Как легко болельщикам футбола кричать: «Путин — …, ла-ла-ла». Сладко его политическим противникам ловить признаки психического неблагополучия, вроде нервного тика или двигательного беспокойства. Приятно оппозиционным интеллектуалам ловить признаки деменции — говорит с напряжением, иногда сбивается. С великой уверенностью психиатры называют его клиническим шизофреником, совершенно позабыв, что болезнь эта поражает молодых людей и имеет четкую симптоматику. Чудесно! Кто же наш враг? Он — …, ла-ла-ла, он шиз, он дементный, дни его политической жизни сочтены. Так кого же нам бояться? Будем дразниться!

Нет, друзья! Перед нами жесткий политик, формальный интеллект которого не пострадал. А что до деменции — как у нас самих с памятью? Брежнева забыли? Януковича давно не слышали? Ужасно, когда жесткий, формально сохранный интеллект становится на службу безумным геополитическим идеям. Когда четвертому Риму не бывать (а третьего-то и не было, откровенно говоря), когда под тобою раскинулось евразийское пространство, когда ислам ближе православию, чем католицизм (говорил такое ВВП, говорил), когда весь мир — арена глобального противостояния двух игроков, а все остальные — не в счет. Мы с вами — не в счет. И только сила, сила, которой нет у нас, могла бы заставить этого человека считаться с нами.

Для меня любопытен вопрос — что все это для него? Он играет, или заигрался и уверен в том, что Россия не то в углу, не то — в кольце врагов, что судьба государства российского решается в Украине? Видит ли он впрямь базы НАТО на нашей территории? Я знал стольких психически здоровых людей, для которых мировое правительство, мировая закулиса, масонско-жидовский заговор были реальностью. Подобная мифология так притягательна! Вдруг Путин и впрямь одержим этим мифом? У нас нет материалов, позволяющих сделать однозначный вывод.

Но не забудем — пред нами враг — умный, властный, подозрительный, импульсивный. Человек, с которым нам предстоит иметь дело не день и не два. Он знает, что Запад — прогнется. Он чует слабину. У него уже был опыт Грузии, тогда — сошло. Чем Украина лучше?

Вот, Крым откусили, а президенты им лично ручку жмут, а что смотрят искоса, так это Путин стерпит. Вот и Дональду Трампу он нравится. И еще симптом, почти патогномоничный — от него хотят ребенка. Кто-то из депутатских дам публично предлагал Путину сдавать сперму в банк и дать желающим возможность беременеть от него. Диагноз — вождь.

Борис Херсонский, «Фейсбук»