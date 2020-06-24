Светлана Алексиевич: Время Лукашенко прошло 22 24.06.2020, 13:44

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Светлана Алексиевич

Нам необходим следующий этап в развитии нации.

«Мне нравятся люди, которые сегодня выходят на улицы и которые говорят властям, что с ними так обходиться нельзя», - нобелевский лауреат Светлана Алексиевич заявила в интервью «Радыё Свобода», что народ жаждет честных выборов и поддерживает Виктора Бабарико.

- Что происходит в Беларуси и почему такая реакция властей?

- Для власти стало неожиданностью, что народ вышел на улицы. А чего боится власть? Она боится потерять власть. Тем более в ситуации, когда появился такой сильный второй кандидат — Виктор Бабарико.

Я очень верю в этого человека. Как и верю в то, что нам необходим следующий этап в развитии нации. И Бабарико именно тот новый лидер, который нам нужен. Но здесь столкнулись интересы власти. Без всяких доказательств человек сидит в тюрьме, и сын его сидит в тюрьме. А когда люди вышли на улицы — предсказуемо, что это должно было разозлить власть.

Я знаю, что сейчас в каждой семье именно об этом идут разговоры. Родители говорят детям (а на улицы вышло молодое поколение): «Зачем вам это? Сидите тихо, все равно все закончится как обычно». А молодое поколение с этим не соглашается. Я бы хотела сказать таким родителям: «У молодых получится, если вы будете вместе с ними». Если вы выйдете с ними, молодыми, как когда-то в Украине, - мамы и папы, тогда получилось то, что хотел народ. Он хотел перемен и получил эти перемены.

Мне не нравится это охание: ах, взяли случайных людей! Да не в этом дело! Конечно, жалко людей, которые оказались там случайно и которых задержали. Но нужно, чтобы вышли люди не случайно, а чтобы они вышли на улицы осознанно.

Мне нравятся люди, которые сегодня выходят на улицы и которые говорят властям, что с ними так поступать нельзя. Их нельзя обманывать, их нельзя держать за дураков. Все мы это знаем, понимаем, что произошло с Бабарико. И какая ложь льется с телеэкранов. Все мы должны разорвать эту цепь. И избавиться от страха.

- Когда журналисты вели стрим с улиц Минска в течение почти 7 часов, люди подходили и говорили: «Еще 10 минут назад я сидел на диване, увидел людей на улицах и тоже пришел сюда». Может, все же народ пробуждается, у него появляется гражданская позиция, совесть, смелость?

- Да, что-то происходит, народ просыпается. И дело в том, что сама власть стала наибольшим революционером в этой ситуации. Не новые лидеры, а сама власть! Народ видит, как власть их обманывает. А народ жаждет только одного — честных выборов. И поэтому люди выходят на улицу.

- Штаб Виктора Бабарико инициировал кампанию «Честные люди». В сети появилась аудиозапись: в одном исполкоме забыли выключить микрофон и все слышали, как руководство командует, за кого надо голосовать. То есть власти уже готовятся к фальсификациям.

- Известно. А тут уже все зависит от самого народа — способен он на перемены или нет. Кого больше — тех, кто хочет перемен, или тех, кому хорошо при этой власти, кто ею прикормлен, нашел свою нишу, где уютно, тепло, и ничего другого он не хочет. Здесь уже такая холодная гражданская война.

- Но Виктор Бабарико искренне верит в честность этих людей — условной учительницы Марьи Ивановны, которая снова попадет в комиссию (буквально за несколько дней до задержания я с ним разговаривала). Кстати, вы же знали Бабарико. «Белгазпромбанк» выкупил значительную часть тиража вашей книги «Голоса утопии», чтобы передать в библиотеки страны. Что это — наивность, брак опыта в политике?

- Мне очень нравится этот человек. Он очень честный. Я не верю, что он какой-то ставленник Кремля. Это человек, который имеет свои убеждения. Это самый честный человек. Мне также показалось, что он немного романтичен, поскольку у него нет опыта этой грязной политической борьбы.

У него была любимая жена, которая очень нелепо погибла. Если человек потерял самую главную ценность, свою любовь — ему уже своей жизни не жалко. Он 20 лет управлял банком, мог бы и дальше управлять. Ему эту ценность нужно заменить, что-то нужно сделать для людей.

Политическая борьба не обязательно должна быть грязной. Мы как-то разговаривали с Виктором Дмитриевичем на эту тему. И пришли к выводу, что грязной борьбу делает сегодняшняя власть.

А ведь ее можно сделать другой — победил же Зеленский в Украине. Победило новое поколение, пришел другой человек — с другими взглядами, с другим словарным запасом, с другим пониманием вещей.

Вот прочитала я статью Светланы Калинкиной «Уйди красиво. И не трогай чужих детей». Светлана тоже немного романтична. Она пишет: «Уйди достойно. Уйди как первый президент. Уйди сам. Уйди так, чтобы ты стал примером, чтобы тебя уважали, а не плевали в спину».

Ну уйди, дай дорогу молодым, пусть они попробуют что-то сделать. Что могли, вы уже сделали. А власть никто не хочет отдать. У нас нет культуры, которая есть в Европе и США: два президентских срока и уход. И Бабарико мне очень жаль — что он такой наивный и романтичный. И мы не ожидали, что с ним обойдутся так нагло и неприлично.

Но, мне кажется, Бабарико из тех людей, которые быстро учатся. А самое главное — народ на этом быстро учится!

- Кроме Виктора Бабарико, знаете ли вы кого-то из других претендентов в кандидаты? Как вы к ним относитесь?

- Из серьезных фигур — Цепкало, Тихановского, Бабарико — знала только Виктора Бабарико.

Я считаю, что время Лукашенко закончилось. Настало время дать дорогу молодым. Пришло время дать народу сделать честный выбор. Люди не согласны жить в стране, где нет выбора. Нужно любыми способами добиваться честных выборов.

Вот режиссер Андрей Курейчик говорил о движении в защиту Бабарико, о требованиях вернуть Конституцию. Была у нас нормальная европейская Конституция, с которой было не стыдно. Но власть переписала ее под себя. Нужно вернуть Конституцию, требовать честных выборов. А не сидеть на диване и ахать и охать. Надо что-то делать. Если нас много, мы способны отбить друг друга.