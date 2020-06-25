Коллапс в Минске: тысячи человек стояли в очередях за водой до позднего вечера 27 25.06.2020, 8:12

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Фото: onliner.by

Всем питьевой воды не хватило.

Вчера десятки тысяч минчан вернулись с работы в свои густонаселенные спальные районы и поняли: тем, что идет из-под крана, и руки не помоешь. Все снова обулись и пошли в ближайший магазин. А там уже пустота. Потому что вода — объемный, тяжелый, дешевый товар. Такой про запас никто не держит, пишет onliner.by.

Атмосфера в Сухарево сегодня отличается от привычной: каждый третий, кого встречаешь на улице, несет в руках сразу несколько пластиковых бутылок, а кто-то разгуливает прямо с ведрами. В очередь к источнику из артезианской скважины в парке Медвежино выстроились сотни людей. Городские власти направили в микрорайон несколько машин с водой.

В 19:25 питьевая бочка «Молочного гостинца» прибыла к банно-оздоровительному комплексу на пересечении улиц Сухаревской и Скрипникова. К ней сразу же выстроилась очередь, которая очень скоро практически обогнула соседнее здание. Кто-то увидел ее из окна квартиры, кто-то просто проезжал мимо…

Проигнорировать не решались: все-таки остаться совсем без воды никому не хотелось.

Николай, водитель грузовика, говорит, что в пять вечера вернулся на завод загруженный молоком, а уже в шесть его машину, полностью забитую водой, отправили по адресу со словами: «Вперед, люди ждут». Во время нашей беседы к нему периодически подходили с вопросами «А вода еще есть?» и «Ее вообще хватит?», на что он, как будто не понимая причины народных волнений, отвечал: «Да тут же 12 тонн!»

Тогда Николай еще не знал, что восьмитонник, стоявший на пересечении Лобанка и Сухаревской, местные уже давно опустошили… И он поехал за следующей партией.

В очереди тем временем каждый развлекает себя как может: кто-то перекусывает чипсами, кто-то нервно курит, кто-то по телефону жалуется на то, что ждать придется еще долго. Тут и там слышатся возгласы про «ужасный запах» и «испорченную воду». Видно, что многие пришли сюда сразу после работы или учебы. Дистанцию, естественно, никто не соблюдает, в масках всего пару человек.

Марина, мама в декрете, стоит уже минут 30. Рядом с ней несколько трехлитровых бутылок — купила еще утром в магазине, а к вечеру в них уже ничего не осталось.

— В официальном Telegram-канале Мингорисполкома написали, что вода в пределах нормы… Может, оно и ничего вредного, только что запах. Но не очень приятно, когда знаешь, что что-то произошло…

В эту самую норму, судя по разговорам, мало кто верит. В числе сомневающихся и еще одна местная жительница Татьяна:

— Утром открыла кран, по запаху поняла, что что-то не так. А потом в интернете прочитала. Все это неудобно, конечно. И непонятно, как скоро устранят… В то, что с водой все в порядке, не верю. Поэтому завтра уедем за город. У меня есть источники в медучреждениях, никаких обращений не было, все, что пишут, — это ерунда. Никаких обращений с отравлениями, ожогами… Это смешно, я думаю. Это сколько нужно пролежать в ванной?

А очередь все продолжает расти — как и опасения, что воды всем не хватит.

В супермаркете рядом питьевую воду начали скупать уже после обеда. К вечеру на полках можно найти только газированную.

— Продали 200 бутылок по 5,5 литра, как и вообще всю тару, что выставлена в зале. Сделали довоз со склада еще на 150 бутылок — разобрали за 15 минут. Завтра будет новый привоз. В связи с таким ажиотажем заказали больше воды, но пока не могу точно сказать насколько. Сейчас формируется поставка, — комментирует ситуацию администратор зала.

А еще минчане показали себя очень крутыми соседями. Многие люди откликнулись не только готовностью приютить и напоить (в первом значении этого слова!), но и приезжали с водой, чтобы поделиться. Спасибо.