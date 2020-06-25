Янукович ждет своего друга Таракана 7 Иван Яковина

25.06.2020, 11:04

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У диктатора не осталось ни легитимности, ни популярности, ни верности силовиков, ни сильной экономики.

Лукашенко лишился легитимности. Его поддержка в обществе упала настолько сильно, что он своим указом категорически запретил публиковать результаты социологических опросов. Более того, он запретил проводить такие опросы даже в интернете.

Однако люди в самой Беларуси и без всяких соцопросов знают, что найти искреннего сторонника Лукашенко сейчас просто невозможно. Даже те, кто хвалит диктатора, делает это не по велению сердца, а по должности, опасаясь расправы.

Усатый таракан

Если называть вещи своими именами, Лукашенко всех очень сильно достал — он глупый, жестокий и необразованный. Поэтому совершенно логично, что жители его страны придумали для него несколько обидных прозвищ. Самое известное — усатый таракан.

Лукашенко так называют из-за усов из 70 годов прошлого века, а также из-за довольно гадкой манеры поведения. Многим она напоминает главного антагониста сказки Корнея Чуковского «Тараканище».

Саша 3%

Согласно одному из последних разрешенных опросов, популярность Лукашенко действительно составила всего 3%. Собственно, от этой цифры и отталкиваются те, кто называет Лукашенко 3-процентным кефиром и другими вариациями на эту тему. Ну а поэтому самое обидное для Лукашенко прозвище — это, конечно, «Саша 3%».

Сейчас в Беларуси крайне популярными стали трехпроцентные скидки. Владельцы самых разных предприятий таким образом дают понять своим покупателям, кого они поддерживают.

Себя же белорусы называют «97%». Это — объявление себя большинством, настоящим народом, а не безликой массой. И оно стало невероятно популярным.

Когда Лукашенко понял, что вся страна его презирает, он — обиделся

Сейчас на тему трех процентов Лукашенко, его тараканьей сущности и 97% белорусов по всей стране появляется огромное количество плакатов, граффити, фотожаб и веселых картинок.

Лукашенко обиделся

И вы знаете, что очень смешно и даже немного трогательно? Лукашенко обиделся. Прямо по-настоящему — как злой и жестокий мальчик в песочнице, с которым никто не хочет водиться.

23 июня в Бресте случилось именно это.

Лукашенко лихорадочно ездит по стране, выступая с предвыборными речами перед трудовыми коллективами разных заводов и колхозов. Их, как в СССР, насильно сгоняют в актовые залы, чтобы они изображали массовку.

Иногда дело доходит до смешного. КГБ сгоняет ему в зал или на улицу людей, которых называют «оппозицией». Эти тоже стоят, хлопают — им не жалко. Лукашенко, выступая перед такой вот «оппозицией» вдруг начал жаловаться!

Вы уже «Саша 3%» написали на майках. Да вы хоть верите, что у Лукашенко рейтинг 3%? Да вот в этой вот альтернативной кампании я и то больше трех наберу, — заявил Лукашенко.

По словам Лукашенко, подавляющее большинство белорусов его поддерживают, но публиковать данные опросов общественного мнения он все равно не будет.

Это и вовсе удивительное заявление. Дело в том, что через секунду Лукашенко назвал своих оппонентов на выборах «жульем», а до этого какие только слова он не использовал: «пузатый буржуй», «хряк», «шелудивый». Более того, он самих белорусов называет «народец», да и вообще явно страдает мизантропией и нарциссическим расстройством психики. Люди для него никакой ценности не имеют.

Но тут, когда он понял, что вся страна его презирает, что все его ненавидят, что ни одного доброго слова для него ни у кого нет, он — обиделся! И просит теперь не называть его некрасивыми словами.

По-моему, Лукашенко совершенно искренне не понимает, что не так с его пожеланиями. Поэтому тех, кто его не любит, он сажает в тюрьму. Для него очевидно, что это плохие люди. Эта инфантильность сыграла с белорусским диктатором злую шутку. Он не понял одной фундаментально важной вещи — безнаказанно бить, ломать, арестовывать и сажать оппозиционеров по тюрьмам может не всякий диктатор, а только тот, кто пользуется популярностью у народа.

Но когда популярности нет, когда нет легитимности, вот тогда все наоборот. Каждая силовая акция режима бесит людей, вызывает у них чувство ненависти и желание отомстить.

На этой закономерности базируется моё любимое правило политической науки. Оно гласит: «Каждый непопулярный авторитарный правитель, первым применивший силу против оппозиции, через некоторое время теряет власть». И чем меньше популярность авторитарного правителя, тем быстрее это происходит.

Лукашенко vs Янукович

Самый последний пример. Многие, наверное, помнят, как жестокость «Беркута» на Майдане сделала неизбежным свержение Виктора Януковича. Не было бы избиения студентов — он, наверное, протянул бы еще какое-то время. Но не сдержался. Теперь Янукович на Рублевке, ждет там своего друга Лукашенко.

Жестокость и решительность могут помочь диктатору удержаться у власти только в том случае, если он пользуется популярностью. У «Саши 3%» с этим, очевидно, очень большие проблемы. Более того, сейчас от него начали отворачиваться его собственные силовики.

В белорусском интернете сейчас десятки, если не сотни пока анонимных фотографий, на которых сотрудники МВД, КГБ, Минобороны и прокуратуры заявляют о своем несогласии с режимом.

Его историческая эпоха прошла, назад ее никак не вернуть. Ну а почему так получилось, белорусский диктатор может поинтересоваться в Москве у Виктора Януковича, которому путинская помощь и путинское заступничество не помогли два раза подряд. Лукашенко сейчас будет третьим.

Иван Яковина, «Новое время»