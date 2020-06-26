Названы самые надежные автомобили 1 26.06.2020, 17:07

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Консалтинговая компания J. D. Power опубликовала ежегодный рейтинг.

Консалтинговая компания J. D. Power опубликовала ежегодный рейтинг производителей самых надежных автомобилей, передает ria.ru.

Исследование основано на результатах опроса около 90 тысяч автовладельцев на американском рынке. Их попросили указать основные проблемы, которые они обнаружили в первые 90 дней с начала эксплуатации машин, либо отметить их отсутствие. Всего опросник содержит 233 пункта. На основании собранных данных аналитики вывели показатель, отображающий среднее количество поломок на сотню машин каждой марки.

Первое место в рейтинге заняли сразу два производителя — Dodge и Kia. В среднем на сто машин этих марок приходится 136 дефектов. Отмечается, что Dodge забрался так высоко в списке впервые, тогда как Kia лидирует шестой год подряд.

На втором месте оказались Chevrolet и Ram — по 141 поломке. Третья строчка у Genesis (141). В десятку также вошли Mitsubishi (148), Buick (150), GMC (151), Volkswagen (152), Hyundai (153), Jeep (155) и Lexus (159).

На последнем месте оказались электрокары Tesla — 250 неполадок на сто машин.