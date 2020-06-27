Раса Юкнявичене: Путин потерял Украину, Грузию, потеряет и Беларусь 2 27.06.2020, 20:23

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Раса Юкнявичене

Фото: DELFI

Планам Кремля не суждено осуществиться.

Угрожает ли странам Балтии ревизионизм со стороны Кремля? Почему Путин против резолюции Европарламента о вине Российской Федерации в начале Второй мировой войны? Корреспондент Charter97.org поговорил с депутатом Европарламента от Литвы Расой Юкнявичене .

- Как вы оцениваете статью главы Российской Федерации Владимира Путина в американском издании The National Interest?

- Статья Владимира Путина, которую опубликовало американское издание, это один из элементов политики, которой придерживается президент Российской Федерации, начиная с самого начала своего пребывания на посту главы государства. Как только он занял пост президента, то вернул гимн страны, созданный в сталинские времена. Очередным таким знаковым проявлением его точки зрения была речь в Мюнхене в 2007 году, в которой он сообщил всему миру, что одна из самых больших трагедий XX столетия – это распад СССР.

После Мюнхена началась волна гибридных войн, инициированная Кремлем, чтобы вернуть бывшие советские республики в зону влияния Москвы. Война с Грузией в 2008 году, усиленное влияние на Украину при помощи Виктора Януковича, на Беларусь при помощи Лукашенко. Милитаризация приграничных со странами Блатии районов Российской Федерации.

В начале этого года Путин разозлился из-за резолюции, которую я и мои коллеги европарламентарии приняли, и которая осуждает Советский Союз наравне с нацистской Германией как одного из инициаторов Второй мировой войны. Владимир Путин против резолюции Европарламента, очень хорошо видно, что он стремится восстановить ту точку зрения на тему истории Второй мировой войны, которая была официальной в сталинские времена. Чего только стоит его выпад, в котором он в своей статье упоминает территории, которые, по его мнению, бесправно получили страны, обретшие независимость от России. При помощи таких заявлений Путин пытается создать фундамент, правовое оправдание для будущих действий Москвы.

- Получается, что его заявление – это на самом деле элемент не только внутренней политики, предназначенный для граждан Российской Федерации, но и внешней политики?

- Думаю, что Владимир Путин озабочен тем, что его популярность оставляет желать лучшего. Во-вторых очевидно, что его волнует то, что в силу возраста его карьера как политика постепенно приближается к концу. Именно поэтому мы видим и голосование по поправкам к Конституции страны, и эту статью в The National Interest. Все это является частью какого-то плана, который вынашивает Владимир Путин. Где и каким образом, по отношению к каким странам он вынашивает свои планы, сказать трудно – это может быть и Казахстан, и Украина, и Беларусь, и даже Литва, Латвия или Эстония.

- Опасность ревизионизма со стороны Кремля остается актуальной?

- Я такой возможности не исключаю, другое дело - насколько эти попытки Москвы окажутся удачными. Видно уже сейчас, что в результате своих действий Путин потерял Украину, потерял Грузию, очень возможно, что потеряет и Беларусь.

Лично я сплю спокойно и думаю, что многие жители Литвы радуются, что наша страна вошла в состав НАТО и Европейского Союза, но это не значит, что нам надо закрывать глаза на угрозы со стороны Кремля. Агрессивные парады, демонстрации силы на Красной площади в Москве, вызывают чувство глубокого удовлетворения и радости, что наша страна больше не является частью всего этого глупого и бессмысленного шоу. Владимир Путин, конечно же, хотел бы добиться эрозии Европы и США, чтобы взяться за осуществление своих планов, но этим его желаниям осуществиться не суждено.